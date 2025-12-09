Talas Belediyesi 30 Villa Parselini İhaleyle Satışa Sunuyor — Akçakaya ve Endürlük'te Fırsat

Talas Belediyesi'nden Akçakaya ve Endürlük'te 30 Prestijli Villa Parseli İhale İmkanı

Talas Belediyesi, Ali Dağı ve Erciyes manzaralı Akçakaya ile Endürlük mahallelerindeki villa parsellerini ihaleyle satışa sunuyor. İlçenin gelişen konut bölgelerinde yer alan toplam 30 parsel, hem yatırımcılar hem de kendi yaşam alanını kurmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat oluşturuyor.

İhale Tarihleri ve Parsel Dağılımı

Akçakaya Mahallesi'nde bulunan 10 villa parseli, 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.30'da Talas Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenecek ihale ile satışa çıkarılacak. Bölgenin panoramik manzarası ve ulaşım kolaylığı, parsellerin değerini artırıyor.

Akçakaya'daki 4 ve Endürlük Mahallesi'ndeki 16 olmak üzere toplam 20 parsel için ikinci ihale ise 25 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.00'te yine Meclis Salonunda yapılacak. Endürlük bölgesi son yıllarda artan yatırım ilgisiyle dikkat çekiyor.

Ödeme Kolaylıkları ve Başvuru

Talas Belediyesi, vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla parsellerde peşin ödemelerde yüzde 20 indirim ve 36 aya varan vade imkânı sunuyor. Bu avantajlarla villa parseli sahibi olmak daha erişilebilir hale geliyor.

İhaleye katılmak isteyenler, Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurarak ihale şartnamesi ve diğer detaylar hakkında bilgi alabilir. Daha fazla bilgi için 437 00 54-55 (dahili 2420-2421-2422) numaralı telefonlar veya www.talas.bel.tr adresi kullanılabilir.

Talas Belediyesi, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak bu nitelikli parselleri uygun şartlarla vatandaşların hizmetine sunarak bölgenin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

