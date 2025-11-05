Talas Belediyesi'nin 'Belediye Mahallemizde' Uygulaması Mevlana Mahallesi'nde

Talas Belediyesi'nin 'Belediye Mahallemizde' uygulaması Mevlana Mahallesi'nde başladı; 250 personel ve 55 iş makinesiyle yaklaşık 20 gün sürecek kapsamlı bakım ve temizlik çalışmaları yapılacak.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 12:01
Talas Belediyesi'nin 'Belediye Mahallemizde' Uygulaması Mevlana Mahallesi'nde

Talas Belediyesi'nin 'Belediye Mahallemizde' uygulaması Mevlana Mahallesi'ne taşındı

Talas Belediyesi’nin 6 yıl önce kırsalda başlattığı ve Türkiye genelinde yaygınlaşan ‘Belediye Mahallemizde’ uygulamasının son durağı Mevlana Mahallesi oldu.

Belediye ekipleri, yaklaşık 20 gün boyunca 90 bin nüfusuyla Türkiye’nin en büyük 6. mahallesinde tepeden tırnağa bakım, onarım, temizlik ve güzelleştirme çalışması yapacak.

Seferberlik: 250 personel, 55 iş makinesi

Yol süpürmeden çim biçmeye, çevre düzenlemeden bakım-onarıma kadar geniş kapsamlı çalışmalar, 250 personel ve 55 iş makinesi ile başlatılan uygulama ile mahalleler baştan aşağı yenileniyor. Vatandaşların talepleri yerinde alınarak elektrik şirketi, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi ilgili altyapı kurumlarına iletiliyor.

Mahalle muhtarı Hacer Arık ile birlikte çalışmaların startını veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, merkez mahallelerde süren uygulamayla ilgili şunları söyledi:

"Değerli arkadaşlar, ‘Belediye Mahallemizde’ uygulamamızla sizlerle bir araya geliyoruz. Bahçelievler’den başlayarak Han, Harman, Tablakaya, Kiçiköy, Yenidoğan ve Yukarı Mahalle’den sonra şimdi de hep beraber Mevlana Mahallemizdeyiz. 90 binin üzerinde nüfusuyla buradaki hemşehrilerimiz bizden hizmet bekliyor ve bunu en güzel şekilde yerine getiriyoruz. Maşallah hepinizin topyekûn bu çalışması ses getiriyor. Ellerinize sağlık. Bütün emeklerinizi, gönül gücünüzü, yüreğinizi ve bileğinizi birleştirerek çalışıyorsunuz. Vatandaş da bundan çok memnun. Türk Dünyası Şair ve Yazarlar Buluşması için değişik ülkelerden ve şehirlerden gelen misafirlerimiz de Talas’ın düzeninin, temizliğinde ve güzelliğinden bahsettiler. Hepinizden Allah razı olsun."

Mevlana Mahalle Muhtarı Hacer Arık da yaptığı açıklamada Başkan Yalçın’dan ve belediye hizmetlerinden memnuniyetini dile getirerek şunları söyledi:

"Çok güzel bir uygulama ile mahallelerimiz baştan aşağı elden geçiriliyor. Bugün de sıra bizim mahallemizde. Öncelikle Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar çok güzel hizmetlere imza attılar, mahallemiz adına ne istediysek hep karşıladılar. Bugün de adeta tüm belediyeyi buraya yığarak çalışmaları başlatıyorlar. Mahallemize hayırlı olsun"

Türkiye’ye örnek olan model

Uygulama, başladığı günden bu yana hem kapsamı hem de modeliyle Türkiye’de pek çok belediyeye örnek oldu. Uluslararası Altın Kentler Derneği Kent Araştırmaları Merkezi tarafından verilen Golden City Awards 2019’da ‘En Başarılı Proje’ ödülüne layık görülen ‘Belediye Mahallemizde’, bugün de başarı hikâyesini ilçenin şirin sokaklarında sürdürmeye devam ediyor.

TALAS BELEDİYESİ’NİN 6 YIL ÖNCE KIRSALDA BAŞLATTIĞI VE TÜRKİYE GENELİNDE YAYGINLAŞAN ‘BELEDİYE...

TALAS BELEDİYESİ’NİN 6 YIL ÖNCE KIRSALDA BAŞLATTIĞI VE TÜRKİYE GENELİNDE YAYGINLAŞAN ‘BELEDİYE MAHALLEMİZDE’ UYGULAMASININ SON DURAĞI MEVLANA MAHALLESİ OLDU.

TALAS BELEDİYESİ’NİN 6 YIL ÖNCE KIRSALDA BAŞLATTIĞI VE TÜRKİYE GENELİNDE YAYGINLAŞAN ‘BELEDİYE...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meryem Gemicioğlu'na Kamera Arkası'ndan Büyük Ödül
2
Adıyaman'da Kafa Kafaya Çarpışma: Polis Memuru Cengiz Askar Hayatını Kaybetti
3
Bursa'da Eşini 45 Yerinden Bıçaklayan Koca Tutuklandı
4
Bafra’da OSB’leri Birleştirecek Kızılırmak Köprüsü Hızla Yükseliyor
5
Selim İmamoğlu’nun Emniyet İfadesi Ortaya Çıktı: TECTUM ve 637.106 Euro İddiası
6
Sülüklü Göl’de Kamış Yangını: Gölbaşı’nda Hızlı Müdahale
7
İnceburun Feneri: Türkiye’nin En Kuzeyi Ziyaretçilerini Bekliyor

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş