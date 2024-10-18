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TalentforBIZ Kariyer Etkinliği Taşkent'te Başlıyor

TalentforBIZ kariyer etkinliği, Özbekistan'da yarın düzenleniyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 11:46
TalentforBIZ Kariyer Etkinliği Taşkent'te Başlıyor

TalentforBIZ Kariyer Etkinliği Taşkent'te Başlıyor

Özbekistan'ın başkenti Taşkent, TalentforBIZ kariyer etkinliğine ev sahipliği yapacak. 2019'dan bu yana, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin önderliğinde 9 farklı ülkede 13 kez gerçekleştirilen bu etkinlik, gençlerin kariyer fırsatları ile buluşmasını sağlıyor.

Etkinlik Detayları

Etkinlik, yarın Hyatt Regency Taşkent Otel'de, 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Gençlerin yüksek ilgi gösterdiği bu organizasyonda, Türk şirketleri ile Özbek gençleri bir araya gelecek.

Katılımcı Şirketler ve Etkinlikler

Konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre, bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlikte ASELSAN, Halkbank, Türk Hava Yolları ve daha birçok Türk şirketinin yanı sıra Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk kuruluşları ile bilgi ve mülakat oturumları gerçekleştirilecek.

Genç Mühendisler İçin Fırsatlar

ASELSAN ve Türksat, işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Olmazor StarTUp Kuluçka Merkezinde istihdam edilecek genç mühendislerin mülakatları yapılacak. TUSAŞ ise genç mühendisler için eğitim programları düzenleyecek.

Türk Devletleri ile İş Birliği

Etkinlik, bu yıl Özbekistan'ın ardından Bosna Hersek, Kazakistan ve Kırgızistan'da da devam ettirilecek. Bu süreçle birlikte, Türk devletleri arasında insan kaynağı alanında etkileşimin artırılması hedefleniyor.

Kayıt ve Başvurular

Etkinliğe katılmak isteyenlerin, Türkiye'nin dijital kariyer platformu Yetenek Kapısı üzerinden kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca, katılımcıların profillerini üç dilde doldurmaları ve güncel tutmaları öneriliyor.

Etkinlik detayları hakkında daha fazla bilgiye talentforbiz.org adresinden ya da sosyal medya hesaplarından ulaşmak mümkün.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda 2019'dan bu yana 9 farklı ülkede 13...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda 2019'dan bu yana 9 farklı ülkede 13 kez gerçekleştirilen TalentforBIZ kariyer etkinliği, yarın Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl Özbekistan'da dördüncüsü düzenlenecek etkinlik, yarın saat 09.00-17.00 saatleri arasında Hyatt Regency Taşkent Otel'de gerçekleştirilecek.

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