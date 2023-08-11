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Tamer Karadağlı, Erdoğan'ın kararıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdür koltuğuna getirildi!

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Tamer Karadağlı, Erdoğan'ın kararıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdür koltuğuna getirildi!
Yeni atama kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yaımlanan atama kararında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü görevine Tamer Karadağlı getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı karar Resmi Gazete'de yayımlanarak bürokrasiye yeni atamaların getirildiği bildirildi.

Kararda; SGK Başkanlığı görevine Raci Kaya getirilirken İŞKUR Genel Müdürlüğü görevine de Samet Güneş'şn ataması yapıldı. TOKİ Başkanlığı'na yeniden Ömer Bulut'un ataması yapılırken AFAD Başkanlığı görevine ise Okay Memiş'in getirildiği ifade edildi.

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'nın da Cumhurbaşkanı Erdopan'ın imzasını taşıyan kararla birlikte Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak göreve getirildiği öğrenildi.

Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Kemal Yüksek'in Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne de Mustafa Bankaoğlu'nun geldiği bilgisi paylaşıldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı 145 kişilik liste:

Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü

Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü

Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü

Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü

Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü

Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü

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