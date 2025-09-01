DOLAR
Tammun'da araca ateş: Aynı aileden 5 Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun Tammun'da seyir halindeki araca ateş açması sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 5 Filistinli yaralandı; baba ağır yaralı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 23:29
Batı Şeria'nın Tubas bölgesinde saldırı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinin güneyinde, Tammun kasabası yakınlarında seyir halindeki bir araca ateş açması sonucu aynı aileden 3'ü çocuk olmak üzere 5 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda yaralanan 5 kişinin Tubas Devlet Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, saldırıda başından vurulan babanın ağır yaralandığı, annenin orta, üç çocuğun ise hafif yaralandığı kaydedildi.

Filistin Kızılayı da yaptığı yazılı açıklamada, Tubas'ın güneyindeki Tammun'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu bir araç içinde yaralanan 3 kişiye tıbbi müdahalede bulunulduğunu belirtti. Açıklamada, söz konusu kişilerden birinin başından, diğerinin omzundan, üçüncüsünün ise bacağından yaralandığı, sağlık durumlarına ilişkin ayrıntı verilmediği ifade edildi.

Filistin resmi ajansı WAFA ise haberde, İsrail ordusuna ait özel birliklerin Tammun kasabasına sızdığını aktardı.

Filistin'in Sesi Radyosu ise İsrail özel kuvvetlerinin Tammun'a sızmasının ardından kente ek askeri takviye gönderildiğini bildirdi.

