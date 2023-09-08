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  3. Tanesi 125 bin dolar ediyordu: 50'si birden kayboldu

Tanesi 125 bin dolar ediyordu: 50'si birden kayboldu

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Tanesi 125 bin dolar ediyordu: 50'si birden kayboldu
İngiltere'de ünlü bir otelin bahçesindeki süs havuzlarının bir tanesi 125 bin dolar değerinde koi sazanlarının yendiğini tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda sazanlar başına gelenler gündeme geldi.

Chestershire bölgesinde yer alan Grosvenor Pulford Hotel and Spa isimli işletmenin iki havuzundan toplamda 50 adet koi yendiğini açıkladı. Tanesi 125 bin dolar olan koi sazanlarına olduğu son hale ortaya çıktı. Son durum hakkında otelden açıklama geldi.

Otel açıklamasında ekibimiz yakın zamanda geceleri otel arazisinde dolaşan davetsiz bir misafir görülürken Asya Bahçesi havuzundan 30 koi sazan ve diğer havuzda ise 20 koi sazan bulunur.

koi

Yerel eko-sistemde üzerine düşen görev tamamlanırken biz oldukça yüklü bir fatura geldiğinden durumda saldırganın ziyaretinin en azından biraz daha az olması bekleniyor. 125 bin dolar değerindeki balıklar yemek ile suçlanıyor.

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