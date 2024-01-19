Tanju Özcan canlı yayında istifa kağıdını imzaladı: O anlar stüdyoyu hareketlendirdi

Tanju Özcan, CHP'nin belediye başkanı adayları arasında yeniden yer aldı. Özcan, Bolu Büyükşehir Belediyesi'ni CHP'nin yönetiminde 5 yıl daha tutmak için mücadele edecek. 2023 seçimleri öncesinde Özcan, "Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa siyaseti bırakırım" demişti. Özcan, bu konuyla ilgili de ilginç bir açıklama yaptı.

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, dün akşam tv100 canlı yayınında Özcan'a "Sen Recep Tayyip Erdoğan seçilirse tekrar Bolu Belediye Başkan adayı olmayacağım demedin mi" diye sordu. Özcan, bu soruya "O günlerde daha aday bile değildi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını öngöremedim." cevabını verdi.

Özcan, 2024 seçimleri için aynı iddiayı yinelediğinde stüdyoda heyecan yaşandı. Özcan "Bu sefer açık bir şekilde imzalayıp Erdoğan Aktaş beye vereceğim. Ben seçimi kaybedersem bırakırım siyaseti" dedi. Özcan imzaladığı kağıdı Metiner'in kameraya göstermesinin sonrasında sunucu Erdoğan Aktaş kağıdı aldı.