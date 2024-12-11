Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan, DSÖ Afrika Bölge Direktörlüğü İçin Yeni Adayını Duyurdu

Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan, DSÖ Yeni Adayını Açıkladı

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Direktörü olarak seçilen ve şubat ayında göreve başlaması beklenen Faustine Ndugulile'nin 27 Kasım'da hayatını kaybetmesinin ardından bu görev için yeni bir aday duyurdu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Hassan, Ndugulile'nin vefatının ardından bölge direktörlüğüne tanınmış kardiyolog Mohamed Janabi'yi aday göstereceklerini belirtmişti.

Zanzibar'da düzenlenen törende konuşan Hassan, hükümetin 5 potansiyel adayın öz geçmişini inceledikten sonra Janabi'yi aday olarak belirlediğini ifade etti. Hassan, Janabi'nin niteliklerine ve sağlık alanındaki kapsamlı deneyimine büyük bir güven duyduğunu vurguladı.

Janabi, Muhimbili Ulusal Hastanesi İcra Direktörü ve Cumhurbaşkanı Hassan'ın sağlık danışmanı olarak görev yapıyor. 27 Kasım'da Hindistan'da tedavi gördüğü sırada vefat eden Ndugulile, geçtiğimiz ağustos ayında Kongo Cumhuriyeti'nde düzenlenen 74. DSÖ Genel Kurulu'nda bu göreve seçilmişti ve Şubat 2025'te göreve başlaması planlanıyordu.