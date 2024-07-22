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Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan Kabine Değişikliği Yaptı

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Dışişleri Bakanı Makamba'yı görevden alarak yeni atamalar yaptı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 12:16
Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan Kabine Değişikliği Yaptı

Tanzanya'da Kabine Değişikliği

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, kabinesinde önemli bir değişiklik gerçekleştirerek Dışişleri Bakanı January Makamba'yı görevden aldı. Bu karar, Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkan Vekili Sharifa Nyanga tarafından duyuruldu.

Yeni Atamalar

Yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Makamba'nın yanı sıra Bilgi İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Nape Nnauye'nin de görevden alındığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Biş Sekreteri Moses Kusiluka, Makamba'nın yerine Mahmoud Thabit Kombo'nun atandığını duyurdu. Kombo, bu görevi üstlenmeden önce Tanzanya'nın Roma Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.

Nnauye'nin Yerine Yeni İsim

Görevden alınan Nnauye'nin yerine ise Jerry Silaa getirildi. Bu değişiklikler, Tanzanya'nın ulusal politikalarını hedef alarak daha etkili ve dinamik bir yönetim sağlamak amacıyla yapıldığı ifade ediliyor.

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