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Tanzanya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdulrahman Kinana İstifa Etti

Tanzanya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdulrahman Kinana, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ise ısrarla görevine devam etmesini istedi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 09:21
Tanzanya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdulrahman Kinana İstifa Etti

Tanzanya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdulrahman Kinana İstifa Etti

Tanzanya'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdulrahman Kinana'nın görevinden istifa ettiği bildirildi. İktidardaki Devrimci Parti (CCM) tarafından yapılan resmi açıklamada, Kinana'nın istifası doğrulandı.

Cumhurbaşkanı'nın Tepkisi

Açıklamalarda, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ın Kinana'nın istifasından sonra onu görevine devam etmesi yönünde bir talepte bulunduğu belirtildi. Ancak Kinana'nın ısrarla istifasında kararlı olduğu kaydedildi.

Görev Süresi ve Önceki Kabine Değişiklikleri

Kinana, Nisan 2022'den bu yana Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Hassan'ın 22 Temmuz'da gerçekleştirdiği kabine değişikliği kapsamında, Dışişleri Bakanı January Makamba ve Bilgi İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Nape Nnauye'yi de görevden aldığı belirtiliyor.

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