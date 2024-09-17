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Tanzanya Cumhurbaşkanından Yabancı Diplomatik Açıklamalara Tepki

Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Tanzanya'nın iç işlerine müdahale edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 22:53
Tanzanya Cumhurbaşkanından Yabancı Diplomatik Açıklamalara Tepki

Tanzanya, Yabancı Diplomaları Viyana Sözleşmesi'ne Uymaya Davet Ediyor

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, muhalefet partisi üyesi Mohamed Ali Kibao'nun ölümü sonrası yabancı diplomatları Viyana Sözleşmesi'ne saygı göstermeye çağırdı. Cumhurbaşkanı, ülkesinin dış direktiflere değil, kendi anayasasına göre yönetildiğini belirtti.

Tanzanya'daki Gelişmeler

Hassan, Tanzanya Polis Gücü'nün 60. yıl kutlamalarında diplomatların hükümete baskı yapmalarını eleştirerek, "Diplomatlar, 18 Nisan 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi maddesine uymalı ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmemelidir," dedi.

Kibao'nun Ölümü ve Diplomatik Yanıtlar

Kibao, Demokrasi ve Kalkınma Partisi (Chadema) üyesiydi ve Darüsselam'dan memleketi Tanga'ya seyahat ederken güvenlik görevlileri tarafından kaçırılmıştı. 9 Eylül'de Darüsselam'ın Ununio sahil bölgesinde ölü bulunan Kibao'nun otopsisinde ciddi şekilde dövüldüğü ve yüzüne asit döküldüğü ortaya çıkmıştı.

Uluslararası Tepkiler ve Soruşturma

ABD, AB, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerin diplomatları, Kibao'nun kaçırılması ve ölümü üzerine Tanzanya hükümetine bazı adımlar atması yönünde açıklamalar yapmıştı. Cumhurbaşkanı Hassan, Kibao'nun ölümüyle ilgili derin bir üzüntü içinde olduklarını ve ciddi bir soruşturma yürütüldüğünü kaydetti.

Sonuç olarak, Tanzanya Cumhurbaşkanı, ülkesinin iç işlerine yapılan müdahale girişimlerini reddetti ve uluslararası toplumdan saygı talep etti.

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