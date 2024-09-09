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Tanzanya'da Ana Muhalefet Üyesinin Ölümü Tartışmalara Neden Oldu

Tanzanya'da ana muhalefet partisi üyesinin öldürülmesi tepkilere yol açtı, Cumhurbaşkanı olayın soruşturulmasını istedi.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 16:29
Tanzanya'da Ana Muhalefet Üyesinin Ölümü Tartışmalara Neden Oldu

Tanzanya'da Vahşi Cinayet

Tanzanya'da muhalefet partisi üyesi Mohamed Ali Kibao'nun öldürülmesi, ulusal çapta büyük bir tepkiye yol açtı. 69 yaşındaki Kibao, Demokrasi ve Kalkınma Partisi (Chadema) üyesiydi ve Darüsselam'da memleketi Tanga'ya seyahat ederken şüpheli güvenlik görevlileri tarafından kaçırıldı.

Olayın Detayları

Kibao'nun otopsisi, kendisinin ciddi şekilde dövülüp, üzerine asit döküldüğünü ortaya koydu. Cesedi Ununio sahil bölgesinde bulundu. Bu olay, birçok vatandaşın hükümetin harekete geçmesi konusunda baskı yapmasına neden oldu.

Cumhurbaşkanından Açıklama

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Kibao'nun öldürülmesini kınayarak, soruşturma mercilerine detaylı bilgi verilmesi talimatını verdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ülkemiz bir demokrasidir ve her vatandaşın yaşama hakkı vardır" ifadelerini kullandı.

Cenaze Töreni

Kibao'nun cenazesi, bugün Tanga şehrinin Darigube bölgesinde toprağa verilecektir. Olay, ülke genelinde adalet taleplerini artırdı ve birçok kişinin hükümetten ciddi bir adım atmasını beklediğini gösterdi.

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