Tanzanya'da Bina Çökmesi: 13 Ölü, 84 Yaralı

Tanzanya'da 4 Katlı Bina Çöktü

Tanzanya'nın Darüsselam kentinde meydana gelen trajik olayda, 4 katlı bir bina çökmüş, bu felaket sonucu 13 kişi hayatını kaybetmiş ve 84 kişi yaralanmıştır. Bu bilgileri, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan açıkladı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

G20 Liderler Zirvesi için Brezilya'da bulunan Hassan, çöken binanın bulunduğu Kariakoo bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Enkaz altında kaç kişinin kaldığına dair kesin bir bilgi henüz alınamamıştır.

Cumhurbaşkanı, hükümetin önceliğinin hayat kurtarmak olduğunu vurgulayarak, Kariakoo’daki binaların sağlamlığını değerlendirmek amacıyla bir ekibin görevlendirildiğini kaydetti. Ordunun da dahil olduğu acil durum ekipleri, hayatta kalanların yerini tespit etmek için yoğun bir çaba sarf etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.