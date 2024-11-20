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Tanzanya'da Çöken Binada Ölü Sayısı 20'ye Yükseldi

Darüsselam'da çöken binada ölü sayısı 20'ye çıktı. Cumhurbaşkanı Hassan durumu değerlendirdi ve komisyon kurdu.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 20:26
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 20:26
Tanzanya'da Çöken Binada Ölü Sayısı 20'ye Yükseldi

Tanzanya'da Çöken Binada Ölü Sayısı 20'ye Ulaştı

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Darüsselam kentinde 16 Kasım tarihinde meydana gelen bina çökmesi olayında hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini duyurdu.

Hassan'ın Ziyareti ve Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Hassan, Brezilya’daki G20 zirvesinden döndükten sonra çöken binanın bulunduğu Kariakoo bölgesini ziyaret etti. Ziyaretinin ardından gazetecilere demeç veren Hassan, "Bu bina, yapısı, duvarları ve kullanılan malzemelerin kalitesi açısından çok kötü bir duruma sahipti. Böyle büyük bir yapı, potansiyel tehlikeler göz önüne alınmadan inşa edilmişti" ifadelerini kullandı.

Güvenlik Önlemleri ve Araştırma Komisyonu

Cumhurbaşkanı, güvenli olmayan binaların yıkılacağını vurgulayarak, çöken bina ile ilgili derinlemesine araştırma yapılması için 20 üyeli bir komisyon kurulduğunu açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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