Tanzanya'da Muhalefet Partisine Gözaltı

Tanzanya'da Muhalefet Partisi Mitingi Engellendi

Tanzanya'da, muhalefet partisi Demokrasi ve Kalkınma Partisi (Chadema), Uluslararası Gençlik Günü dolayısıyla düzenlemeyi planladığı miting sırasında polis tarafından engellendi. Miting öncesi, partinin üst düzey yöneticileri ve birçok destekçisi gözaltına alındı.

Mitingin Yasaklanması ve Gözaltılar

Yerel basında yer alan haberlere göre, muhalefet partisi Chadema'nın düzenleyeceği miting, yetkililer tarafından yasaklandı. Buna yanıt olarak, Tanzanya polisi, mitingin yapılacağı güneybatı bölgesindeki Mbeya kentinde Chadema'nın bazı yöneticilerini ve çok sayıda destekçisini gözaltına aldı.

Parti Yetkililerinin Açıklamaları

Chadema'nın İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü John Mrema, polisin müdahalesinin öncesinde planlanan mitinge engel olduğunu açıkladı. Mrema, gözaltına alınanlar arasında eski Cumhurbaşkanı adayı ve Chadema liderinin yardımcısı Tundu Lissu ile bazı parti yöneticilerinin bulunduğunu belirtti.

Parti Liderinin Tepkisi

Chadema lideri Freeman Mbowe, yardımcısı Lissu ve diğer parti yöneticilerinin gözaltına alınmasını sert bir dille kınadı ve "Gözaltına alınanlar, derhal ve koşulsuz serbest bırakılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Hükümete Yönelik Eleştiriler

Tanzanya'da son dönemde muhalefet, hükümeti hedef alan protestolar düzenleyerek çeşitli taleplerde bulunuyor. Bu talepler arasında, tartışmalı yasa tasarılarının geri çekilmesi, artan yaşam maliyetlerinin ele alınması ve seçim süreçlerinin bağımsız denetimi gibi konular yer alıyor.