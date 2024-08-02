Tanzanya'nın Yeni Demir Yolu Hattı Açıldı

Tanzanya'nın En Büyük Demir Yolu Hattı Faaliyete Geçti

Tanzanya'nın başkenti Darüsselam ile Dodoma arasında yer alan Standart Açıklıklı Demir Yolu (SGR) hattı resmi olarak hizmete girdi. Bu önemli proje, Darüsselam'dan Isaka'ya kadar toplamda 1000 kilometreyi aşan bir mesafeyi kapsıyor.

Açılış Töreni ve Proje Detayları

SGR hattının Dodoma'ya kadar olan bölümünün tamamlanmasının ardından, bir açılış töreni düzenlendi. Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ tarafından yürütülen projede, Tanzanya'nın en büyük demir yolu hattı olan bu projenin tasarım ve inşaat süreci büyük bir titizlikle gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanından Destekleyici Açıklama

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, açılışta yaptığı konuşmada, "Bu proje, Yapı Merkezi'nin olağanüstü yeteneklerinin ve uzmanlığının bir göstergesidir. Firmamız bu süreçte yüksek standartlara bağlı kalarak çabalarını sürdürmüş, bu da milletimiz için daha parlak bir gelecek vaat etmektedir. Bu demir yolu, ekonomik refah ve bölgesel entegrasyona giden yolda önemli bir rol oynayacaktır," şeklinde konuştu.

SGR Projesinin Katkıları

Tanzanya Demir Yolları Şirketi Genel Müdürü Masanja Kadogosa ise, "SGR demir yolunun başarıyla tamamlanması, Yapı Merkezi ile olan işbirliğimizin türünü yansıtan bir kilometre taşıdır. Teknik uzmanlıkları ve zamanında teslimat konusundaki bağlılıkları örnek teşkil etmektedir. Bu demir yolu, yalnızca ilerlemenin bir sembolü değil, aynı zamanda Tanzanya'nın sosyo-ekonomik gelişimini hızlandıracak bir katalizördür," ifadesini kullandı.

Yapı Merkezi'nin Vurgusu

Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Erdem Arıoğlu, bu dönüm noktası niteliğindeki projenin bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyduklarını belirtti. Proje, Tanzanya'nın ulaşım altyapısının güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.