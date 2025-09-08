Tapah Tayfunu Guangdon, Hong Kong, Macau ve Tayvan'da Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Bölgede etkiler artıyor; eğitim ve ulaşım aksıyor
Xinhua ajansının haberine göre, Tapah Tayfunu, Çin'in güneyindeki Guangdon eyaletinde etkili olmaya başladı.
Yer yer şiddetli yağışların etkili olduğu Guangdon'un Tayşan kentinde 182 okulda eğitime ara verildi, Jiangmen kentinde 41 bini aşkın kişi tahliye edildi.
CNA ajansının haberine göre, tayfunun etkisinin görüldüğü Tayvan'ın yanı sıra Hong Kong ve Macau özel idare bölgelerinde bazı uçuşlar iptal edildi.
Haber kaynakları, bölgedeki olumsuz hava koşullarının yaşamı ve ulaşımı etkilemeye devam ettiğini bildiriyor.