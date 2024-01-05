Tapu dairelerinde sistem değişti! Ev, arsa alıp satacaklar aman dikkat

Ev alacaklar dikkat! Tapu işlemlerinde yenilik! Detaylar haberimizde.

Tapu dairelerinde sistem değişti! Ev, arsa alıp satacaklar aman dikkat
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “Türkiye Tapu” uygulamasını başlattı. Yakın zamanda hayata geçecek bu uygulama, tapu işlemlerine yönelik başvuruları daha güvenilir hale getirecek. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAPUDA YENİLİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tapu tescil işlemleriyle ilgili değişikliğe gitti. Bakanlıkça yürütülen online tapu işlemlerine yönelik güvenlik tedbirleri alınacak. Bakanlık, "Türkiye Tapu" başvurularını hazırlamaya başladı. Uygulamanın 2024'ün sonunda başlaması öngörülüyor. Amaç, tapu kayıtlarının şeffaflığını ve güvenliğini artırmaktır. 

Tapuda Yenilik

TRT Haber, uygulamayı kullanan kullanıcıların mobil veya elektronik imzaya ihtiyaç duyacağını söyledi. İşin türü ve yeri ne olursa olsun kullanılabilir. Tapu işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanır. Uygulama üzerinden tapu belgelerini kontrol edebilir, ücretleri hesaplayabilir, başvuru yapabilir, iptal edebilir, işlemleri aktarabilirsiniz. Ayrıca tapu bağışı, ipotek ve fesih işlemleri de uygulamada yer alacak.

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