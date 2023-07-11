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Tapu sisteminde dönem değişti! Bunu bilmeyenler çok üzülecek

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Tapu sisteminde dönem değişti! Bunu bilmeyenler çok üzülecek
İzmir'de ev arayanlar, müjde! 3 adet konut satışta. Hemen inceleyin...

İzmir Balçova Belediyesi, İzmir ili, Balçova ilçesi, Teleferik ve Çetin Emeç mahallelerinde bulunan 3 adet konutu satışa çıkarıyor. İzmir Balçova'da konut sahibi olmayı düşünenler için bu bir fırsat!

İzmir Balçova Belediyesi tarafından, İzmir ili, Balçova ilçesi, Teleferik ve Çetin Emeç mahallelerinde yer alan 3 adet konutun satışı gerçekleştirilecek.

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Konutlar için açık teklif usulüyle yapılan satış ihalesi, 20 Temmuz 2023 tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecektir.

Balçova Belediyesi tarafından satışa sunulan konutlar boş durumda bulunmaktadır. Konutlar için geçici teminat bedelleri olarak 72 bin Türk Lirası ile 118 bin 500 Türk Lirası arasında değişen tutarlar belirlenmiştir.

İzmir Balçova'da bulunan konutların fiyatları ise şu şekildedir: 2 milyon 400 bin lira, 3 milyon lira ve 3 milyon 750 bin lira.

Ev sahibi olmak isteyenler için bu konutlar büyük bir fırsat sunuyor. İlgilenenlerin 20 Temmuz'da düzenlenecek olan satış ihalesine katılması gerekmektedir.

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