Tapusu olanlara 7.864 TL para iadesi çıktı! 5 yıl geriye dönük ödenecek

Milyonlarca tapu sahibi vatandaş için önemli bir haber geldi. Bu durumda olanlara para iadesi yapılacak. Detaylar haberimizde…







MİLYONLARCA KİŞİYİ HEYECANLANDIRAN GELİŞME! ONLARA TAM 7 BİN 863 LİRA PARA İADESİ YAPILACAK

Ülkemizde gayrimenkul tapusu sahibi kişilerin düzenli olarak emlak vergisi ödemesi gerekmektedir. Bu vergi için de diğer tüm vergiler gibi Maliye Bakanlığı Mali İşler Dairesi Başkanlığı emlak vergisinden muaf olma hakkını sağlamaktadır. Emlak vergisi ödemekten muaf olma hakları vardı ancak bu hakkı bilmeden ödeme yapanlara geriye dönük olarak beş yıl süreyle geri ödeme yapıldı.

Her yıl düzenli olarak emlak vergisi ödeyen milyonlarca kişinin aslında emlak vergisi mükellefi olmadığı ortaya çıktı. Ombudsmanlık kurumu, KDK'nın açıkladığı emsal karar çerçevesinde şu kişilere emlak vergisi iadesi yapılacağını duyurdu:

Bu liste şu şekilde sıralandı: -Emekliler -Ev hanımları -İşi olmayan kişiler -Şehidin dul eşi ve yetimleri -Gaziler -Engelliler





Yukarıdaki listede yer alan kişiler, sahip oldukları evin tek ikametgahı olması ve devletin sağladığı maaş dışında herhangi bir gelirinin olmaması durumunda sıfır oranlı emlak vergisi kanunundan yararlanmaktadır.

KDK açıklamasında, “Bakanlar Kurulunca belirlenecek indirimli vergi oranından, Türkiye'de brüt yüzölçümü 200 m² yi geçmeyen tek meskeni olan veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan; ... - Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığından ibaret bulunanlar, yararlanacaklardır." ifadelerine yer verilmektedir.

Ayrıca 1319 sayılı Kanun'un 37. maddesinde şöyle deniyor: “Bu Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, tahsil edilecek vergide 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. "için geçerlidir". Emekliler, dullar, yetimler ile ölüm ve maluliyet aylığı alanların evlerinin 200 metrekareden küçük olması durumunda emlak vergisi ödemeleri gerekmiyor.