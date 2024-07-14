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Tapusu olanlara son 90 gün! Bunu yapmayanın tapusu elinden gidebilir

Tapu sahiplerine son uyarı! Mülkünüzü korumak için 90 günlük süre içinde harekete geçmelisiniz. Aksi takdirde, mülkünüz başkasının eline geçebilir.

Yayın Tarihi: 14.07.2024 07:28
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 07:28
Tapusu olanlara son 90 gün! Bunu yapmayanın tapusu elinden gidebilir

Hisseli tapunuz var mı? Mülkünüzü satmadan önce dikkat! Diğer ortakların öncelikli satın alma hakkı olduğunu unutmayın. Bu hakkı kullanmak için 3 ayınız var. Süreyi kaçırırsanız, mülkünüz başkasının eline geçebilir.

Hisseli tapunuz varsa dikkat! Mülkünüzü satmadan önce diğer ortakları bilgilendirmeyi unutmayın. Aksi takdirde, satışınız iptal olabilir. Kendinizi korumak için alıcıdan yazılı feragatname almanızda fayda var. Ancak unutmayın, bu hak için 2 yıllık bir süre sınırlaması bulunmaktadır.

Hisseli Tapu Satışı

Hisseli Tapu Satışında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hisseli tapu satışlarında, satıcı diğer ortakları satış hakkında bilgilendirme yükümlülüğündedir. Bu yükümlülüğe uyulmaması halinde, diğer ortaklar satışın iptali için dava açma hakkına sahiptir. Alıcı, bu riski ortadan kaldırmak için diğer ortaklardan yazılı bir feragatname almalıdır. Ancak, bu hak için 2 yıllık bir süre sınırlaması bulunmaktadır.

Hisseli tapu, bir taşınmazın birden fazla kişiye ait olduğu anlamına gelir. Bu tür mülklerin satışı, diğer ortakların haklarının korunması için özel bir süreç izler. Satış kararı, tüm ortakların mutabakatıyla alınır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bu süreçte resmi işlemleri yürütür ve hissedarların ön alım hakkı gibi yasal haklarını korur. Ön alım hakkı, diğer ortakların, mülk satılığa çıkarıldığında öncelikli olarak satın alma hakkına sahip olduğu anlamına gelir.

Hisseli tapu işlemlerinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün belirlediği kurallara uymak, hem hissedarların haklarını korur hem de mülklerin sorunsuz yönetilmesini sağlar. Hissedarlar, bu kuralları dikkatlice takip etmelidir.

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