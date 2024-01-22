Tapusu olanların sayılı günü kaldı! Bunu yapmayanın tapusu elden gidebilir

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin alacağı yeni bir kararla milyonlarca ev sahibini etkileyecek konut kiralama düzenlemesi hayata geçecek. Bu nedenle ev sahiplerinin daire kiralarken tüm belgeleri 30 gün içerisinde tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde idari para cezası uygulanacaktır. Konut kiralama izninin alınması Bakanlık tarafından düzenlenir ve turistik kiralamaya uygun görülen bağımsız bölümlere ilişkin başvuruda tüm daire sahiplerinin oybirliğiyle karar vermesi gerekir.

GEÇERLİ OLMAYACAK

Onayın alınmasından ev sahibi sorumludur. Turizm kredilendirme işiyle uğraşan kişilerin belgelendirilmesi, Seyahat Acentası Kanununa göre belirlenen A grubu seyahat acenteleri ve seyahat acentası birlikleri tarafından yürütülmektedir.

İzin sahibinin gerçek kişi olması, mirasçılarının ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmaması veya tüzel kişiliğin feshedilmesi halinde izin belgesi geçersiz sayılır ancak kullanım hakkı herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir. Sözleşme feshedilene kadar sürer. urist kiralama izni verilen daireler için Kimlik Tescil Kanunu hükümleri geçerli olup, bildirim yükümlülüğünün sahibi izin sahibi olarak kabul edilmektedir. Sözleşme süresi dolduğunda sözleşme sona erse de, izin verme şartlarını yerine getirmeseniz bile mükemmel bir konut izni almanız mümkündür. Bu düzenlemeler ev sahipleri ile kiracılar arasındaki ilişkileri düzenlemek amacıyla uygulanmaktadır.





15 GÜN SÜRESİ VAR

Yeni düzenlemelerde, izinsiz kiralama faaliyetlerine ağır cezalar getiriliyor; buna, izinsiz olarak evini turizm amaçlı kiralayanlara 100 bin lira idari para cezası da dahil. Ancak onay almak için 15 gününüz olacak. Ancak bu süre içinde izin alınamaması halinde 500 bin lira para cezası ve 15 gün ek süre verilecek. İzin sahipleri, bir daireyi kendi adına değil de üçüncü bir şahsa kiraya verirse, her sözleşme için 100 bin lira tutarında idari para cezası ödemek zorunda kalacak. Turist kiralama yoluyla izinsiz daire kiralanmasına katkıda bulunanlara daire başına 100 bin lira tutarında idari para cezası verilecek.

Aracı hizmet sağlayıcının içeriği 24 saat içerisinde kaldırmaması halinde, kişi başına 100 bin lira idari para cezası uygulanacaktır. Bu düzenlemelere uymayan aracı hizmet sağlayıcılara, konut başına 100 bin lira ek idari para cezası uygulanacaktır.

Ayrıca izinsiz kiralama faaliyetlerine devam ederek aynı daireyi yılda dört defadan fazla kiralayanlara da 1 milyon lira idari para cezası verilecek. Bu sert cezalar, izinsiz konaklama kiralamalarını önlemeye yönelik tedbirlerin bir parçasıdır.

Ev sahiplerine yönelik yeni düzenlemeye göre, evini turizm amaçlı kiralayanlar, istenilen bilgileri 30 gün içerisinde tam ve eksiksiz olarak vermekle yükümlü. Bu süre içerisinde eksik veya yanıltıcı bilgi verenlere 50 bin lira idari para cezası verilecek. Benzer şekilde turist ücretinin ödenmesine ilişkin belgelerin 30 gün içinde sunulmaması veya denetim sırasında belge sunulmaması halinde 50 bin lira para cezası verilecek.

Turistik amaçlı kiralanan evin yanlış tanımlanması veya vaat edilen koşulların sağlanmaması durumunda 100 bin lira, sözleşmeye uygun olarak teslim edilmeyen ev için ise 100 bin lira tutarında para cezası uygulanacak. Ödeme yapılmadığı takdirde 200 bin lira tutarında idari para cezası verilecek.

Bakanlığın hazırladığı tabelanın konuta takılmaması halinde 100 bin lira tutarında idari para cezası verilecek ayrıca kurulum için de 15 gün ek süre verilecek. Ancak bu süre içerisinde tabela takılmaması halinde 500 bin lira tutarında idari para cezası verilecek. Yapılan incelemede evin onay şartlarını taşımadığının tespiti halinde 100 bin lira idari para cezası uygulanacak.