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Taranaki Dağı’na Tüzel Kişilik Statüsü Verildi

Yeni Zelanda'da Taranaki Dağı'na tüzel kişilik statüsü verildi. Maoriler için bu dağ kutsal kabul ediliyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:05
Taranaki Dağı’na Tüzel Kişilik Statüsü Verildi

Yeni Zelanda'da Taranaki Dağına Tüzel Kişilik Statüsü

Yeni Zelanda'da, yerli halklardan Maoriler için kutsal kabul edilen Taranaki Dağı'na yeni bir yasa ile birlikte bir insanın sahip olduğu tüm hak ve sorumluluklar tanınarak "tüzel kişilik statüsü" verilmiştir.

Parlamentoda oy birliğiyle kabul edilen yasayla, Taranaki Dağı'nın zirvesine yerli halkın kullandığı ifadelerden "Taranaki Maunga" adının verilmesi kararlaştırılmıştır. Maoriler için ata kabul edilen Taranaki, ayrıca bir insanın sahip olduğu tüm hak ve sorumluluklarla tanınan bir varlık haline getirilmektedir.

Bu yasa ile birlikte, 19. yüzyılda İngilizlerin ülkeyi sömürgeleştirmesi sonrasında dağın Maorilerden çalındığı kabul edilmiştir. Taranaki, çevresindeki tepe ve topraklarla birlikte "tüm fiziksel ve metafiziksel unsurlarla" yaşayan ve bölünmez bir bütün olarak görülmektedir.

Yeni Zelanda Kültür, Sanat ve Tarihi Miras Bakanı Paul Goldsmith, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Dağ, uzun zamandır onurlandırılan bir ata, fiziksel, kültürel ve ruhani bir besin kaynağı ve son dinlenme yeri olmuştur." dedi.

Te Pati Maori Partisi Eş Başkanı Debbie Ngarewa-Packer de yasanın parlamentodan geçmesinin ardından, "Bugün Taranaki, adaletsizliğin, cehaletin ve nefretin prangalarından kurtuldu." değerlendirmesini yaptı.

Karla kaplı sönmüş volkanik dağ olan 2 bin 518 metre yüksekliğindeki Taranaki, turizm, yürüyüş ve kar sporları için popüler bir nokta olarak dikkat çekmektedir. Yeni Zelanda'da daha önce de bir nehir ve kutsal sayılan toprak parçası için benzer kararlar alınmıştır.

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