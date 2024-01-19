Tarihi an gerçekleşti, Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu başladı: 'İstikbal Göklerdedir'

Axiom-3 uzay misyonunda Türkiye’nin ilk astronotu olarak yer alan Alper Gezeravcı, uzaya yolculuğuna başladı. Gezeravcı’yı yörüngeye ulaştıracak olan SpaceX'in Dragon uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden TSİ 00.49’da sorunsuz bir şekilde fırlatıldı.

Mürettabat, fırlatmadan sonra dünya ile bağlantı kurdu ve konuşmalar yaptı. Uzaydaki ilk sözlerini söyleyen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, şöyle dedi:

"Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu için, ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda yüce Atamızın sözü ile bu anı başlatmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü... İstikbal Göklerdir!"

Gezeravcı, 36 saat süren uzay seyahatinin sonunda Uluslararası Uzay İstasyonu’na varacak. 14 gün boyunca sürecek olan misyonunda Gezeravcı, üniversite ve araştırma kuruluşları tarafından hazırlanan 13 farklı bilimsel deney yapacak.

TÜRK ASTRONOT ALPER GEZERAVCI VE EKİBİ UZAYDA 13 BİLİMSEL DENEY GERÇEKLEŞTİRECEK

Türkiye’nin uzay, havacılık ve savunma sanayii için yeni nesil malzeme geliştirme kabiliyeti kazanmasında önemli katkısı olması hedeflenen UYNA Uzay için Yeni Nesil Alaşımlar deneyinde yüksek sıcaklıklara dayanıklı alaşımların üretilmesi üzerine çalışılacak. GMETAL deneyinde kimyasal tepkime olmayan koşullarda, yerçekiminin katı parçacıklar ile akışkan ortamı arasında homojen bir karışımın oluşturulmasına etkisi araştırılacak ve uzay araçlarının itki sistemlerinin verimliliği artırılacak.

UZMAN deneyinde mikroalg türlerinin yerçekimsiz koşullar altında büyüme ve dayanıklılık testleri yapılacak, CO 2 yakalama ve O 2 üretim kabiliyetleri belirlenecek ve TÜBİTAK MAM ile birlikte yaşam destek sistemi geliştirilmesi amaçlanacak. ALGALSPACE deneyinde Antarktik, ılıman bölge ve uzayda mikroalglerin büyüme verileri karşılaştırılarak, literatürde ilk defa kutup alglerinin uzayda kullanım potansiyeli incelenecek. OKSİJEN SATURASYONU deneyinde yapay zekâ destekli olarak verilen havanın oksijen seviyesi hesaplanacak ve düşük yer çekiminin neden olduğu değişiklikler ve rahatsızlıklar tespit edilmeye çalışılacak.