Tarihi Eser Kaçakçılığına Darbe: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon

Ankara ve İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı ile bağlantılı olarak 12 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar büyük bir başarıya imza attı. Bu süreçte, tarihi eser niteliğinde 243 obje ele geçirildi.

6 Aylık İzleme ve Eş Zamanlı Operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet eden kişilere yönelik yaklaşık 6 ay süren detaylı bir çalışma yürüttüğü belirtildi. Çalışmalar sonucunda, Altındağ'daki bir iş yerinde iki kişinin internet üzerinden mezat yaptığı tespit edildi.

Yurt içi ve yurt dışından satın aldıkları eserleri satan şüphelilerin, bu eserlerin tescil edilmesi gerektiği belirlendi. Ruhsatları bulunmadığı anlaşılan şüphelilere, 10'u Ankara, 2'si İstanbul olmak üzere toplam 12 kişiye eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ele Geçirilen Tarihi Eserler

Gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen tarihi eserler arasında, 19. ve 20. yüzyıl Osmanlı dönemine ait eserler dikkat çekmekte. Bu eserler arasında, yaklaşık 200 yıllık bir çakmaklı piştov silahı, 1918'de Sultan Vahdettin tarafından gönderilen berat-ı şerif, Kurtuluş Savaşı sonrası askerlere verilen İstiklal Madalyası ve devlet bürokratlarına verilen mecidiye nişanları yer almakta.

Ayrıca, Osmanlı saray mutfaklarına ait Avrupa ve Fransız kültüründen çatal, bıçak ve kaşık takımları ile 1877'de hat sanatıyla yapılmış Besmele yazılı ahşap levhalar gibi pek çok önemli eser bulundu.

Piyasa Değeri 1,5 Milyon Lira

Ele geçirilen eserlerin toplam piyasa değerinin 1,5 milyon lira olduğu tahmin edilmektedir. Bu eserlerin esas değerlemeleri ise Ankara Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılacak.

Ankara ve İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda, tarihi eser oldukları değerlendirilen 243 obje ele geçirildi.

Ankara ve İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda, tarihi eser oldukları değerlendirilen 243 obje ele geçirildi.