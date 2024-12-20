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Tarihi Yunus Paşa Camisi Sakarya'da Yeniden İbadete Açıldı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde restore edilen tarihi Yunus Paşa Camisi, yeniden ibadete açıldı. Eser, Osmanlı mimarisinin önemli örneklerinden biri.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 15:19
Tarihi Yunus Paşa Camisi Sakarya'da Yeniden İbadete Açıldı

Sakarya'da Tarihi Yunus Paşa Camisi Yeniden İbadete Açıldı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde gerçekleştirilen restorasyonun ardından tarihi Yunus Paşa Camisi yeniden ibadete açıldı. Klasik Osmanlı dönemi mimarisinin seçkin örneklerinden biri olarak öne çıkan cami, Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Vezir-i Azam Yunus Paşa tarafından 1517 yılında inşa edilmiştir.

Kubbesi kurşun kaplı olduğundan halk arasında "Kurşunlu Cami" olarak da bilinen bu yapı, kesme taşlardan kare bir plan üzerine inşa edilmiştir. Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1961 ve 1990 yıllarında restorasyon geçiren cami, 2022 yılında yeni bir restorasyon kararı alındı.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları, caminin kurşun üst örtü kaplamasında meydana gelen bozulmalar ile pencere açıklıklarındaki çatlakların onarımı için röleve ve restitüsyon projeleri uygulandı. Sakarya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ve Taraklı Belediyesi'nin destekleriyle cami yeniden ibadete hazır hale getirildi.

"Bu Tür Eserler Ayakta Tutulmalı"

Yeniden ibadete açılış programında konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, ecdat yadigarı eserlerin tekrar hizmete açılmasında emek verenlere teşekkür etti. Doğan, bu tür eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğinin altını çizerek, son yıllarda bu konuda ciddi kaynaklar aktarıldığını vurguladı.

Vali Doğan, ayrıca Valilik olarak kültür varlıkları fonundan camiye yaklaşık 5 milyon lira destek verdiklerini ifade etti.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız da, caminin tarihi, yapılışı ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgi vererek, 2022 yılında başlayan restorasyon sürecinin ardından 2 yıllık titiz çalışmalarla bu aşamaya ulaştıklarını belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından, İl Müftüsü Mehmet Aşık, tekrar ibadete açılan camide cuma namazı kıldırdı. Açılış programına Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Taraklı Kaymakamı Burak Serttaş, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı ve birçok protokol üyesi ile vatandaşlar katıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi Yunus Paşa Camisi yeniden ibadete...

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi Yunus Paşa Camisi yeniden ibadete açıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi Yunus Paşa Camisi yeniden ibadete...

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi Yunus Paşa Camisi yeniden ibadete açıldı.

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