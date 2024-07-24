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Tarihin Arka Odası, 26 Temmuz'da Fatih Sultan Mehmed'in Eşyalarını Tanıtacak

Murat Bardakçı ve Prof. Dr. Erhan Afyoncu, tarihi eserlerin tanıtılacağı yeni bölüm için TRT 1 ekranlarında buluşuyor.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 12:06
Tarihin Arka Odası, 26 Temmuz'da Fatih Sultan Mehmed'in Eşyalarını Tanıtacak

Tarihin Arka Odası Yeni Bölümüyle TRT 1'de

Türk televizyonlarının dikkat çekici yapımlarından biri olan Tarihin Arka Odası, 26 Temmuz 2023'te izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Uzun bir aradan sonra tekrar ekrana gelecek olan program, Murat Bardakçı ve Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından sunulacak.

Özel Eşyalar ve Fatih Sergisi

Programın bu yeni bölümünde, "Fatih Sergisi" kapsamında, Fatih Sultan Mehmed'e ait kişisel eşyalar ile İstanbul'un fethinde kullanılan orijinal objeler tanıtılacak. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden canlı olarak yayınlanacak olan bu bölüm, tarih meraklıları için önemli bir fırsat sunacak.

Sergide Yer Alan Eşsiz Objeler

Sergide görücüye çıkacak olan ilginç eşyalar arasında, Fatih Sultan Mehmed'in kılıcı, çocukluk elbiseleri, kaftanı, defteri, ve dünyada tek nüsha olan divanı da yer alacak. Bunun yanı sıra, İstanbul'un fethinden sonra cami haline dönüştürdüğü Ayasofya için hazırlatılan vakfiye, önemli belgeler, lekeli madalyonlar ve döneme ait tablo örnekleri de sergide ziyaretçileri bekliyor.

Geçmişe Yolculuk

Bu özel bölüm, izleyicilere tarihi bir yolculuk yapma imkanı sunarak, Fatih Sultan Mehmed'in dünyasını daha yakından tanıma fırsatı verecek. Tarih severler için kaçırılmaması gereken bu program, TRT 1'de saat 20.00'de başlayacak.

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