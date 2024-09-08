Tarihsel Dönüm Noktaları: 9 Eylül ve 12 Eylül

Haftanın Tarihine Kısa Bir Bakış

Türk ordusunun 30 Ağustos Zaferi'nin ardından Yunan ordularını geri püskürtmesi ve 9 Eylül 1922'de İzmir'e girişi, Kurtuluş Savaşı’nın seyrini değiştiren önemli bir dönemdir.

9 Eylül 1922: İzmir'in Kurtuluşu

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki Türk ordusu, 30 Ağustos'ta elde edilen zaferin ardından Yunan işgalinden kurtulmuş olan İzmir'e 9 Eylül 1922'de girdi. Bu tarih, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde bir dönüm noktası oldu. Büyük Taarruzun Başlangıcı

26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta kesin bir zafer kazandırdı. Mustafa Kemal Paşa, ordulara “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!” emrini vererek Türk birliklerinin moralini yükseltti.

12 Eylül 1980: Darbe Süreci

12 Eylül 1980, Türk demokrasisi için karanlık bir dönem açtı. Türk Silahlı Kuvvetleri, bir kez daha yönetime el koyarak parlamentoyu feshetti ve sıkıyönetim ilan etti. Milli Güvenlik Konseyi'nin başkanı olan Kenan Evren, 13 Eylül'de devlet başkanlığını üstlendi. Darbeye Karşı Yargı Süreci

2010 yılında yapılan referandum ile 12 Eylül dönemine ait Anayasa'nın geçici 15. maddesi yürürlükten kaldırıldı. 2012’de, Kenan Evren ve dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya'nın yargılanmasına başlandı. Mahkeme sonucunda her iki sanık da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tarihteki Diğer Önemli Olaylar

Her iki tarihte de Türkiye'nin tarihini şekillendiren çok sayıda olay gerçekleşmiştir. 9 Eylül ayrıca, 1886’da Bern Uluslararası Kopya Hakları Konvansiyonu’nun toplanmasını ve 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini atan Halk Fırkası’nın kuruluşunu kapsamaktadır.

Bu tarihlerin Türkiye'nin tarihindeki gelişmelerle dolup taştığını söylemek mümkündür. Her iki tarihin de tarihi önemi günümüzde hala canlı olarak hissedilmektedir.