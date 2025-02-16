Tarihte Bugün: 19 Şubat Yıldönümleri

19 Şubat: Tarihin Dönüm Noktaları

19 Şubat 2001, Türkiye'nin en ağır ekonomik krizlerinden birinin tetiklendiği gün olarak tarihe geçmiştir. Bu tarihteki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Bülent Ecevit'e anayasa kitapçığı fırlatmış ve bu olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştır.

MGK toplantısında Cumhurbaşkanı Sezer, bankalarla ilgili bir denetim kararına Ecevit'in karşı çıkmasının ardından, ''Hükümet olarak kamuoyu önünde beni küçük duruma düşürüyorsunuz'' diyerek karşılık vermiştir. Ecevit'in bu olay sonrası kameralar karşısına geçmesiyle Türkiye, kritik bir süreçle karşı karşıya kalmıştır. O gece, borsa düşmüş, faiz oranları tavan yapmış ve döviz kurları nerdeyse fırlamıştır.

Bu olayların ardından, Türkiye Kasım 2002'de erken seçimlere gitmiş ve AK Parti, tek başına iktidar olmuştur. O zamandan sonra %40'lara varan oy oranı ile Meclis'e girmiştir ve 363 koltuk kazanmıştır.

Diğer Önemli Olaylar

19 Şubat'ta yaşanan önemli olaylardan bazıları şunlardır:

1405: Aksak Timur öldü.

Aksak Timur öldü. 1451: Fatih Sultan Mehmet ikinci kez tahta çıktı.

Fatih Sultan Mehmet ikinci kez tahta çıktı. 1915: Çanakkale'de İtilaf devletleri denizden saldırıya geçti.

Çanakkale'de İtilaf devletleri denizden saldırıya geçti. 2008: Küba lideri Fidel Castro, devlet başkanlığı görevini bıraktığını açıkladı.

Küba lideri Fidel Castro, devlet başkanlığı görevini bıraktığını açıkladı. 2021: NASA, Perseverance aracının Mars'a inişini duyurdu.

Bu olaylar, tarih boyunca Türkiye'nin siyasi ve toplumsal yapısında önemli değişikliklere yol açan gelişmelerdir. Her bir olay, gelecek için önemli dersler ve hatıralar bırakmıştır.