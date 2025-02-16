Tarihte Bugün: 19 Şubat Yıldönümleri

19 Şubat, Türkiye'nin siyasi tarihinde kritik olaylara ve ekonomik krizlere ev sahipliği yapmış bir gündür.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 11:36
Tarihte Bugün: 19 Şubat Yıldönümleri

19 Şubat: Tarihin Dönüm Noktaları

19 Şubat 2001, Türkiye'nin en ağır ekonomik krizlerinden birinin tetiklendiği gün olarak tarihe geçmiştir. Bu tarihteki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Bülent Ecevit'e anayasa kitapçığı fırlatmış ve bu olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştır.

MGK toplantısında Cumhurbaşkanı Sezer, bankalarla ilgili bir denetim kararına Ecevit'in karşı çıkmasının ardından, ''Hükümet olarak kamuoyu önünde beni küçük duruma düşürüyorsunuz'' diyerek karşılık vermiştir. Ecevit'in bu olay sonrası kameralar karşısına geçmesiyle Türkiye, kritik bir süreçle karşı karşıya kalmıştır. O gece, borsa düşmüş, faiz oranları tavan yapmış ve döviz kurları nerdeyse fırlamıştır.

Bu olayların ardından, Türkiye Kasım 2002'de erken seçimlere gitmiş ve AK Parti, tek başına iktidar olmuştur. O zamandan sonra %40'lara varan oy oranı ile Meclis'e girmiştir ve 363 koltuk kazanmıştır.

Diğer Önemli Olaylar

19 Şubat'ta yaşanan önemli olaylardan bazıları şunlardır:

  • 1405: Aksak Timur öldü.
  • 1451: Fatih Sultan Mehmet ikinci kez tahta çıktı.
  • 1915: Çanakkale'de İtilaf devletleri denizden saldırıya geçti.
  • 2008: Küba lideri Fidel Castro, devlet başkanlığı görevini bıraktığını açıkladı.
  • 2021: NASA, Perseverance aracının Mars'a inişini duyurdu.

Bu olaylar, tarih boyunca Türkiye'nin siyasi ve toplumsal yapısında önemli değişikliklere yol açan gelişmelerdir. Her bir olay, gelecek için önemli dersler ve hatıralar bırakmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt'ta Amatör Balıkçılar Donmuş Buz Kütlesinde Eğlenceli Anlar Yaşadı
2
Karabük'te İmam Dronla Kaybolan İneği Buldu
3
Bitlis'te Kapalı 49 Köy Yolunun Ulaşımı İçin Yoğun Çalışmalar Devam Ediyor
4
Muş ve Hakkari'de 5 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor
5
Mergabütan Kayak Merkezi'nde Tüm Pistler Kayakseverlere Açıldı
6
ABD'nin Yüksek Tonajlı Bombaları İsrail'e Ulaştı
7
AB Dışişleri Bakanları Münih'te Ukrayna ve ABD'yi Görüştü

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor