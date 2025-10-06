Tarık Rahman 17 Yıl Sonra Bangladeş'e Dönüyor — BNP ve 2026 Seçimleri

Yayın Tarihi: 06.10.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 19:47
Bangladeş Milliyetçi Parti (BNP) Genel Başkan Vekili ve eski Başbakan Begüm Halide Ziya'nın oğlu Tarık Rahman, 17 yıl sonra İngiltere'den ülkesine dönme kararı aldığını açıkladı. Rahman, 2026'da yapılması planlanan seçim öncesinde siyasi sahneye dönüş sinyali verdi.

Dönüş ve siyasi mesaj

2008'den bu yana İngiltere'de yaşayan Rahman, BBC Bangladeş'e verdiği röportajda, partinin seçimleri kazanması halinde Bangladeş'in bir sonraki başbakanı olma beklentisine işaret etti. Rahman, iktidara gelmeleri halinde ifade özgürlüğü ve demokratik reformlara öncelik vereceklerini belirtti ve "Zaman geldi, Allah nasip ederse yakında döneceğim. Bu kadar önemli bir seçim sürecinde halkımın yanında olmamam mümkün değil." dedi.

Yargı süreci ve eleştiriler

Rahman, 2007'de çeşitli yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanmış; sağlık sorunlarını gerekçe göstererek kefaletle serbest bırakılmasının ardından 2008'de Londra'ya yerleşmişti. Hasina döneminde gıyabında birçok davada hapis cezalarına çarptırılan Rahman hakkındaki tüm suçlamalar, Hasina'nın 2024'te ülkeden ayrılmasından sonra mahkeme tarafından kaldırıldı.

2024'teki öğrenci protestolarına ilişkin değerlendirmesinde Rahman, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'i protestolar sırasında "hak ihlalleri yaptığını" iddia ederek, sorumluların adalet önüne çıkarılması gerektiğini savundu. Hasina'nın olayların ardından Hindistan'a gitmesine ilişkin olarak ise Rahman, "Eğer (Hindistan) onlar, bir diktatöre sığınma hakkı tanıyarak Bangladeş halkını karşısına almak istiyorsa, yapabileceğimiz bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Geçici hükümet ve 2026 beklentisi

Bangladeş'te 2024'teki öğrenci protestolarının ardından ülkeden ayrılan eski Başbakan Hasina'nın yerine Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı. Rahman'ın, BNP'nin 2026'da yapılması planlanan seçimi kazanması halinde Bangladeş'in bir sonraki başbakanı olması öngörülüyor.

Rahman'ın dönüş kararı ve seçim hedefleri, gelecek süreçte hem ülke içi siyasi dengeler hem de diaspora siyasetinin yeniden şekillenmesi açısından takip ediliyor.

