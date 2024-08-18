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Tarık Ziya Ekinci Son Yolculuğuna Uğurlandı

HDP'li Tarık Ziya Ekinci, Diyarbakır'da gerçekleştirilen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 14:23
Tarık Ziya Ekinci Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tarık Ziya Ekinci'nin Cenaze Töreni

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Danışma Kurulu üyesi olan Tarık Ziya Ekinci, 15 Ağustos'ta İstanbul’da yaşama veda ettikten sonra memleketi Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı. 99 yaşında hayatını kaybeden Ekinci’nin cenazesi, önceki gün Üsküdar Şakirin Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Diyarbakır’a getirildi.

Cenaze Töreni Detayları

Ekinci için, Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik 2 Camisi'nde bir tören düzenlendi. Cenaze namazının ardından Ekinci, Şehitlik Mezarlığı’nda defnedildi.

Törene; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Ayrıca Ekinci'nin eşi Perihan Ekinci ve aile üyeleri de törene iştirak etti.

HDP Danışma Kurulu üyesi Tarık Ziya Ekinci, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı. Ekinci için...

HDP Danışma Kurulu üyesi Tarık Ziya Ekinci, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı. Ekinci için merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik 2 Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ekinci'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da (sağ 4) katıldı.

HDP Danışma Kurulu üyesi Tarık Ziya Ekinci, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı. Ekinci için...

HDP Danışma Kurulu üyesi Tarık Ziya Ekinci, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı. Ekinci için merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik 2 Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ekinci'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da (sağ 4) katıldı.

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