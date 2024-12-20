Tarım Bakan Yardımcısı Gizligider'den Su Tasarrufu Çağrısı

Tarım Bakan Yardımcısı Gizligider, Su Tasarrufunun Önemi Üzerine Vurgu Yaptı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, suyun tasarruflu kullanılmasının artık bir zorunluluk haline geldiğine dikkat çekti. Gizligider, "Son 30 yılın ortalamasıyla bu yılın Ekim ayı yağış ortalamasını karşılaştırdığımızda yüzde 45, 2023 ile 2024 Ekim ayları arasındaki yağış ortalamasında ise yüzde 25 düşüş var" ifadelerini kullandı.

İklim Değişikliği ve Su Yönetimi

Boyabat Kaymakamlığında gerçekleştirilen ve Çeltik Üretimi, Sulama Kooperatifleri ve Birlikleri Toplantısı başlıklı etkinlikte konuşan Gizligider, iklim değişikliğine bağlı sorunların çözüme kavuşturulması için planlamaya ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bakanlık olarak bu konudaki çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Gizligider, yağış miktarındaki azalışın yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak bir sorunu haline geldiğini ifade etti. Mevcut kapalı sistem sulamanın %6 seviyesinde olduğuna dikkat çeken Gizligider, bunu 2028 yılına kadar %45 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Belediye Başkanlarına Önemli Görevler

Bakan Yardımcısı Gizligider, "Bakanlık olarak üzerimize düşeni yaparken, belediye başkanlarına da büyük görevler düşüyor. Kurakçıl peyzaj düzenleme planlarından başlayarak suyu tasarruflu kullanmamız büyük önem arz ediyor. Başka yolumuz kalmadı, sona geldik. Bakanlığımızla iş birliği içerisinde acilen önlemlerimizi almamız gerekiyor" dedi.

Konuşmaların ardından bölgedeki çeltik üreticilerinin sorun ve talepleri dinlenerek çözüm önerileri değerlendirildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Sinop Boyabat Kaymakamlığında Valilik tarafından düzenlenen, "Çeltik Üretimi, Sulama Kooperatifleri ve Birlikleri Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.