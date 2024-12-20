DOLAR
35,19 -0,25%
EURO
36,61 -0,42%
ALTIN
2.945,85 -0,43%
BITCOIN
3.255.360,41 4,35%

Tarım Bakan Yardımcısı Gizligider'den Su Tasarrufu Çağrısı

Bakan Yardımcısı Gizligider, özellikle iklim değişikliği nedeniyle su tasarrufunun zorunlu hale geldiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 13:58
Tarım Bakan Yardımcısı Gizligider'den Su Tasarrufu Çağrısı

Tarım Bakan Yardımcısı Gizligider, Su Tasarrufunun Önemi Üzerine Vurgu Yaptı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, suyun tasarruflu kullanılmasının artık bir zorunluluk haline geldiğine dikkat çekti. Gizligider, "Son 30 yılın ortalamasıyla bu yılın Ekim ayı yağış ortalamasını karşılaştırdığımızda yüzde 45, 2023 ile 2024 Ekim ayları arasındaki yağış ortalamasında ise yüzde 25 düşüş var" ifadelerini kullandı.

İklim Değişikliği ve Su Yönetimi

Boyabat Kaymakamlığında gerçekleştirilen ve Çeltik Üretimi, Sulama Kooperatifleri ve Birlikleri Toplantısı başlıklı etkinlikte konuşan Gizligider, iklim değişikliğine bağlı sorunların çözüme kavuşturulması için planlamaya ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bakanlık olarak bu konudaki çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Gizligider, yağış miktarındaki azalışın yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak bir sorunu haline geldiğini ifade etti. Mevcut kapalı sistem sulamanın %6 seviyesinde olduğuna dikkat çeken Gizligider, bunu 2028 yılına kadar %45 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Belediye Başkanlarına Önemli Görevler

Bakan Yardımcısı Gizligider, "Bakanlık olarak üzerimize düşeni yaparken, belediye başkanlarına da büyük görevler düşüyor. Kurakçıl peyzaj düzenleme planlarından başlayarak suyu tasarruflu kullanmamız büyük önem arz ediyor. Başka yolumuz kalmadı, sona geldik. Bakanlığımızla iş birliği içerisinde acilen önlemlerimizi almamız gerekiyor" dedi.

Konuşmaların ardından bölgedeki çeltik üreticilerinin sorun ve talepleri dinlenerek çözüm önerileri değerlendirildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Sinop Boyabat Kaymakamlığında Valilik...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Sinop Boyabat Kaymakamlığında Valilik tarafından düzenlenen, "Çeltik Üretimi, Sulama Kooperatifleri ve Birlikleri Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş'ta Ziyaretlerde Bulundu
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İşgaline Sert Tepki: 'Batılı Ülkeler Görev Almalı'
3
Mersin'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti
4
CHP'li Suiçmez'den 2025 Bütçesine Sert Eleştiri: Faiz Ödemeleri Yüzde 13
5
Sivas'ta Dere Yatağına Devrilen Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti
6
İtalya'da Salvini'nin Yargılandığı Davanın Karar Duruşması Başladı
7
Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor