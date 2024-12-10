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Tarım Bakanı Yumaklı'dan Belgrad Ormanı Açıklaması: 'Yapılaşmaya İzin Vermeyeceğiz'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Belgrad Ormanı'nın yapılaşmaya açılacağı iddialarını kesin bir dille reddetti.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 13:13
Tarım Bakanı Yumaklı'dan Belgrad Ormanı Açıklaması: 'Yapılaşmaya İzin Vermeyeceğiz'

Tarım Bakanı Yumaklı'dan Önemli Açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Belgrad Ormanı'nın yapılaşmaya açılacağına dair iddialara yanıt verdi. Bakan Yumaklı, "Burası birinci derecede sit alanı, Türkiye'nin göz bebeği bir yer. Anladıkları gibi söyleyelim, Belgrad Ormanı'na çivi çakılmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kriz İletişimi Çalıştayı'nda Açıklamalar

Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Kriz İletişimi Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, kriz yönetiminde öngörünün önemine dikkat çekti. Yumaklı, iletişim stratejilerinin sağlıklı bir kriz yönetimi için son derece önemli olduğunu belirterek, sürecin sonunda etki analizi yaptıklarını ve iletişimlerini 'reklam' odaklı değil, doğru bilgilendirme hedefiyle yürüttüklerini vurguladı.

Kamuoyu Desteği ve Sokak Hayvanları

Son dönemde gıdayla ilgili yükselen kamuoyu endişelerine de değinen Yumaklı, "Doğru bilgilendirme, odak noktamız. Kamuoyu desteğinin yüzde 90'a ulaştığını görüyoruz" dedi. Ayrıca, sokak hayvanları meselelerine yönelik düzenlemelerin de Meclisten geçtiğini belirtti.

Kronik Yalanlarla Mücadele

Bakan Yumaklı, bakanlığın "kronik yalanlarla" mücadelesini sürdürdüğünü ifade ederek, "Saman ithal edildiği yalanını aştık, tarımda üretim rekorları açıkladık. Yıllık gıda denetim sayımız 1,3 milyon" şeklinde konuştu. Belgrad Ormanı ile ilgili iddiaları tekrar gündeme getirerek, "Burası kesinlikle korunmalı. Belgrad Ormanı'na müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Doğru Bilgilendirme Stratejileri

Yumaklı, vatandaşları doğru bilgilendireceklerini belirterek infografikler, videolar ve Tarım Cebimde uygulamasını duyurdu. Ayrıca, Anadolu Ajansı'nın Teyit Hattı'nın dezenformasyona karşı önemli bir destek olduğunu ifade etti.

Sonuç

Yumaklı, "Dezenformasyonun yıkıcı etkileriyle mücadelede hızlı müdahale, her şeyin önüne geçiyor" diyerek, bakanlıklarının bu konudaki çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Kriz...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Kriz İletişimi Çalıştayı"nda konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Kriz...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Kriz İletişimi Çalıştayı"nda konuştu.

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