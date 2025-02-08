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Tarım Bakanı Yumaklı'dan CHP Lideri Özel'e Filistin Yanıtı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin konusundaki ifadesine sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 17:15
Tarım Bakanı Yumaklı'dan CHP Lideri Özel'e Filistin Yanıtı

Yumaklı'dan CHP Genel Başkanı Özel'in Açıklamalarına Tepki

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin konusundaki sözlerine sert bir dille karşılık verdi. Yumaklı, "Yaptıkları açıklamalarda zerre samimiyet bulunmayan birilerinin bu konu üzerinden Sayın Cumhurbaşkanı’ma karşı kifayetsiz sözler etmesi, siyasi yetersizliklerinin bir tezahürüdür." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Duruşu

Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili paylaşımda bulunan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zulme karşı dik duruşunun, mazlumların umudu olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya mazlumları ve Gazzeli masumlar için attığı adımların apaçık ortada olduğunu" kaydetti.

Demokratik Meselelere Eleştiri

Yumaklı, "Uluslararası ilişkilerle ilgili her düşündükleri yanlış çıkan, her çıkarımları ellerinde kalan, yaptıkları açıklamalarda zerre samimiyet bulunmayan birilerinin bu gerçekleri görme özürleri ve bu konu üzerinden Cumhurbaşkanımıza karşı kifayetsiz sözler etmesi, siyasi yetersizliklerinin bir tezahürüdür." diye konuştu.

Kararlılık Mesajı

"Birileri ne söylerse söylesin, biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mazlumların yanında yer almaya, hakkı ve hakikati savunmaya devam edeceğiz." diyen Yumaklı, Türkiye'nin uluslararası arenada mazlumların yanında olmaya kararlı olduğunu belirtti.

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