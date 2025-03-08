Tarım Bakanı Yumaklı'dan Konya'daki Bebeğin Ölümü ile İlgili Açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Önemli Açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya'nın Karatay ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Rana El Selci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Yasaların verdiği yetkiyi kullanarak sorumluların hak ettikleri cezayı alması için Bakanlık olarak süreci yakinen takip ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya Üzerinden Duyurdu

Bakan Yumaklı, bu açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaparak, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 12 yaşındaki Eslem Teker olayının acısının tazeliğini hatırlattı ve aynı şekilde Konya'daki vaka ile ilgili adli makamların soruşturma yürüttüğünü vurguladı.

Yasal Düzenlemeler ve Uygulamalar

Bu tür olaylarla ilgili olarak, sahipsiz köpeklerin sokaklarda olmaması gerektiğini belirten Yumaklı, TBMM'de ilgili yasal düzenlemelerin gerçekleştirildiğini ifade etti. Bakan, tüm valiliklere yasal düzenlemelerin uygulanması için gerekli bilgilendirmenin yapıldığını ve İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantılarının gerçekleştirildiğini ekledi.

Yerel Yönetimlere Uyarı

Yerel yönetimlerin sorumluluklarını bildiklerini belirten Yumaklı, toplama, kısırlaştırma ve sahiplendirme konularında Hayvanları Koruma Kanunu'na uymaları konusunda tekrar uyarılarda bulundu. Ayrıca, yerel yönetimlerin bütçelerinden ayırmaları gereken miktarların denetiminin yapılacağına dikkat çekti.

Ceza ve Denetimler

Yumaklı, görevini yapmayan sorumlular hakkında hapis cezası dahil tüm yaptırımların uygulanacağını hatırlattı. Ayrıca, hayvanların toplanmasını sağlamayan belediyeler hakkında uygulanan ağır cezai yaptırımlara kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

Son olarak, Bakan Yumaklı, küçük yaşta hayatını kaybeden Rana El Selci için Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.