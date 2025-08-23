Tarım Bakanlığı'ndan Beyşehir Gölü İçin Kritik Kuraklık Eylem Planı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Beyşehir Gölü başta olmak üzere kuraklık tehdidi altındaki göller için acil eylem planı hazırladı. Ulusal Su Kurulu toplantısında alınan kararla, su seviyesi düşüşleri, su kalitesinde bozulma, sazlık alan kayıpları ve canlı türlerinde azalmanın önüne geçmek hedefleniyor.

Hedef göller ve öncelikler

Kuraklık riski değerlendirmeleri sonucunda öncelikli olarak belirlenen göller arasında Beyşehir, Akşehir, Eber, Bafa, Burdur, İznik, Seyfe ve Sapanca yer alıyor.

Eylem planının öne çıkan tedbirleri

Planda, sulama sistemlerinin modernizasyonu, yeraltı suyu kullanımının kontrolü, havzalar arası su transferleri, içme-kullanma suyu şebekelerinde kayıpların azaltılması, kullanılmış suların yeniden kullanımı ve su verimliliği projeleri gibi uygulamalar önceliklendirildi.

Uzman görüşü: Prof. Dr. Deniz Ayas

Prof. Dr. Deniz Ayas, AA muhabirine değerlendirmesinde, Beyşehir Gölü'nün Orta Anadolu'nun en büyük tatlı su kaynağı olduğunu belirterek, "Beyşehir Gölü ekolojik ve sosyoekonomik açıdan yaşamsal öneme sahip. Gölün tamamen kuruması balıkların, kuşların ve sazlıkların yok olması, genetik çeşitliliğin kaybı demek olur. Ayrıca göl çevresindeki bataklık ve sazlık alanların kaybı, ekosistemin besin zincirini ve göç yollarını da ciddi şekilde etkiler. Bu alanlardaki kirlilik yükü, özellikle tarımsal drenajlardan gelen fosfor ve azot miktarları, su kalitesini düşürmekte ve sucul türlerin yaşam alanlarını tehdit etmektedir. Bu nedenle atılan adımlarda çok dikkatli olunmalıdır."

Ayas, planın en önemli başlıklarından birinin de yeraltı sularının kontrol altına alınması olduğunu vurguladı: "Aşırı çekimin önlenmesi gölü besleyen rezervleri koruyacaktır."

Sulama sistemlerinin modernizasyonuna değinen Ayas, atık suyun yeniden kullanımı ve su verimliliği projelerinin önemini şu sözlerle anlattı: "Bu önlemler ülkenin geleceği için gerekli. Su verimliliği projeleri hem altyapı yatırımı hem de toplumsal farkındalık açısından uzun vadeli kazanımlar sağlayacak. Atık suyun kullanımı, özellikle tarımsal alanlarda su kaybını azaltırken, gölün kirleticilerle yüklenmesini engeller. Burada toplumun bilinçlenmesi, karar alıcıların birlikte hareket etmesi gerekir."

Havzalar arası su transferlerine ilişkin risklere işaret eden Ayas, "Bu yöntem ekolojik dengesizliklere yol açabilir. Su transferi, teknik olarak uygulanabilir ama riskleri büyük. Su ile farklı türler de taşınabilir, bu da biyolojik çeşitliliği tehdit eder. Ayrıca, suyu alınan havzada da ekolojik bozulmalar yaşanabilir, yeraltı suyu beslenmesi zayıflayabilir ve habitatlar olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle çok boyutlu değerlendirilmesi gereken bir konu. Transferin yapılacak ve yapıldığı alanlardaki su kirliliği de belirleyici tehdit unsuru."

Ayas, planın doğru bir başlangıç olduğunu ancak havzadan su vermenin tek başına yeterli olmayacağını belirterek, "Havzadan su vermek tek başına yetmez, ekosistemin eski haline dönmesi yıllar alır. Ancak bu eylem planı doğru bir başlangıç. Ekolojik restorasyonlar, gölün su seviyeleri kritik eşiklerin altına düşmüşse bile uzun yıllar süren bir iyileşme süreci gerektirir. Restorasyonun başarıya ulaşması finansmana, yerel yönetimlerin kararlılığına ve toplumun sahiplenmesine bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

İklim değişikliğinin etkilerine değinen Ayas son olarak şunları söyledi: "Göller açısından en büyük sorun hala kontrolsüz su kullanımı. Plan, bu yüzden kritik bir müdahale ve yalnızca Beyşehir değil, kuraklık tehdidi yaşayan bütün göller için hayata geçirilmeli. Aynı zamanda göllerdeki kirlilik yükünün azaltılması, tarımsal drenajların kontrolü ve ekosistem dostu yönetim stratejileriyle desteklenmeli. Plan, Türkiye'nin su geleceği için uygulanması gereken bir zorunluluk."