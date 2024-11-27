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Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

Tarım ve Orman Bakanlığı gün gün yeni hileli ürün ve markalar listesini paylaşmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 10:23
Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

Tarım ve Orman Bakanlığı gün gün yeni hileli ürün ve markalar listesini paylaşmaya devam ediyor. Vatandaşın hem cebini hem de sağlığını hiç düşünmeden tehlikeye atan markaların ifşa edilmesi ile ayrıntılar paylaşılmaya devam ederken, Bakanlığın resmi internet sitesinde taklit ve tağşiş ürünleri ile alakalı açıklamalar da yapılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün listenin revize edilmesi ile bir çok yeni detay ortaya çıktı. Öyle ki geçtiğimiz aylarda at e eşek eti kullanan bir kasabın, tekrardan aynı hileli olarak satış yaptığı ortaya çıktı. Süt ve süt ürünleri ile birlikte baharatlarda yapılan sahtecilikler de kamuoyuna sunulmuş bulunuyor.  

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN İĞRENÇ OLAN O LİSTE GÜNCELLEMESİ 

, 25 Kasım 2024 tarihli güncelleme ile Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde hile yapan yeni firmaları ve açıkça tağşiş etmiş ürünlerini duyurdu. Mide bulandırıcı detaylar içeren listede tereyağı, kaşar peyniri, sucuk gibi günlük hayatımızda sıkça kullandığımız birçok ürünün kalitesiz malzemelerle karıştığı açıklanırken, halkın sağlığını ve güvenilir gıda tüketimini tehdit eden markalar ifa edildi.  

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

SAHTECİLİK DEVAM EDİYOR 

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründeki denetimlerini sıklaştırmasına rağmen, sahtecilik işlemleri devam ediyor. Bakanlığın resmi internet sitesi "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayınlanan son listede, tüketicileri şoke eden detaylar yer alıyor.  

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

SUCUKTA EŞEK VE AT ETİ 

Adana’da geçtiğimiz aylarda uyarı alan bir kasap üzerinde yapılan ürün incelemesinde sucuklarda at ve eşek etinin kullanıldığı belirtildi.  

TEREYAĞI VE KAŞARDA SKANDAL 

Listede yer alan diğer ürünler arasında "Aydil Gazioğlu" markalı taze kaşar peyniri iken peynirde bitkisel yağ ve nişasta tespit edilmiş bulunuyor. Öte yandan "Ege Baharat" markalı toz biberde yabancı madde tespit edilirken, "Doğadan Süt Çiftliği" markalı tereyağında ise bitkisel yağ karışımı olduğu açıklanmış bulunuyor.  

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