Tarım İhracatında Yeni Rekor Yolda

Tarım İhracatında Önemli Artış

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarım ve gıda ürünleri ihracatında önemli bir artış yaşandığını açıkladı. Ocak-temmuz 2023 döneminde ihracatın önceki yılın aynı dönemine göre %9,72 artış göstererek 18,29 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Üreticilere Teşekkür Mesajı

Bakan Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Geçen yıl kırdığımız 31 milyar dolarlık ihracat rekoruna bir yenisini eklemek için gece gündüz çalışan, bu başarıda emeği olan üreticilerimize ve sektöre teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum." şeklinde ifadelerde bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin ışığında, bu artışın tarım sektörünün uluslararası pazardaki güçlü konumunu korumasına katkı sağladığı vurgulandı.