Tarım Kredi Market'e Dolandırıcılık İddiası: 4 Zanlı Tutuklandı

Kahramankazan'da Dolandırıcılık Operasyonu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ'ye yönelik dolandırıcılık iddiasıyla başlatılan soruşturmada, gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Soruşturmanın Detayları

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ'nin Genel Müdürlüğü'ne yönelik incelemeler gerçekleştirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, 2'si serbest bırakıldı.

Adliyeye Sevk ve Tutuklamalar

Adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan G.B, E.T, A.U. ve S.A. çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı, Ü.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Usulsüz Alım ile İlgili İddialar

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ'de muhasebe yöneticisi olarak görev yapan G.B.'nin, ürünlerin mal kabul işlemleri yapılmadan bazı firmalar üzerinden usulsüz alım gerçekleştirdiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yapılan incelemelerde, gerçekte herhangi bir ürün teslim etmeyen 3 şirketin sahte satış göstererek 5 milyon 644 bin 414 liralık ödeme aldığı tespit edildi.

Operasyonun Tarihi

Polis ekiplerinin, 7 Ocak tarihinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda G.B'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ'ye yönelik dolandırıcılık iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ'ye yönelik dolandırıcılık iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.