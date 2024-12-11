Tarım ve Hayvancılık İklim Krizine Karşı Daha Fazla Gündemde Olmalı

Uzmanlar Tarım ve Hayvancılığı İklim Krizinin Gündemine Alınmasını Talep Ediyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Doğal Kaynaklar kıdemli yöneticisi Martial Bernoux, sera gazı emisyonlarının tarım ve hayvancılık faaliyetleri tarafından artırıldığını belirterek, bu konunun COP zirvelerinde gerekli önemle ele alınması gerektiğini savundu.

Tarım ve hayvancılık, küresel ısınmaya neden olan metan ve nitröz oksit gazlarının önemli kaynaklarından biridir. BM Çevre Programı'nın (UNEP) 2021 yılında yayımladığı rapora göre, metan gazı dünya genelinde küresel ısınmanın yüzde 25'inden sorumlu tutulmaktadır.

2022 Verileri Alarm Veriyor

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) verilerine göre 2022'de toplamda 589,1 milyon ton metan gazı emisyonu gerçekleşmiştir; bunun 142,3 milyon tonu tarım ve hayvancılıktan kaynaklanmaktadır. Dünya Bankası ise 2020 yılında toplam nitröz oksit emisyonunun yaklaşık 3 milyar ton karbondioksit eşdeğeri olduğunu ve bunun 2,3 milyar tonunun tarım ve hayvancılıkla ilgili faaliyetlerden kaynaklandığını açıklamaktadır.

Bernoux, iklim kriziyle mücadelede çoğunlukla karbon salımına odaklanıldığını fakat sadece bu gaz üzerinde yoğunlaşmanın yeterli olmadığını vurgulayarak, IPCC tarafından yayımlanan raporlara dikkat çekti.

Emisyonların Kaynağı Tarım ve Hayvancılık

Bernoux, gıda üretiminin büyük bir metan ve nitröz oksit kaynağı olduğunu belirterek, "Hayvancılık faaliyetleri büyük bir metan kaynağı iken, gübrelerden de nitröz oksit salınıyor. Ancak hayvanlar çayırların üzerinde bulunduğu müddetçe, karbon tutma özelliği de taşıyorlar. Bu nedenle tüm bu özgüllüğü dengeli bir şekilde ele alarak, atmosferi nasıl iyileştirebileceğimiz üzerine odaklanmalıyız," dedi.

Tarım faaliyetlerinin metan emisyonlarının yüzde 40'ına neden olduğunu ifade eden Bernoux, bu emisyonun dörtte üçünün hayvancılık ve gübre yönetiminden kaynaklandığını aktardı.

COP29'un Önemi

Geçen yılki COP28'de kabul edilen Küresel Metan Taahhüdü ile birçok ülkenin metan gazı emisyonları ile ilgili mücadeleye başladığına dikkat çeken Bernoux, bu durumun kritik önem taşıdığını vurguladı.

Bernoux, COP29'da tarıma ve gıda güvenliğine verilen önemin önemli olduğunu belirterek, "Bunu önümüzdeki COP zirvelerinde de görmek istiyoruz. Tarımın alınan kararların bir parçası olduğundan emin olmalıyız," dedi.

Gıda İsrafıyla Mücadele Konusu

Bernoux, dünya genelinde gıda üretimi sıkıntısı yaşarken, aynı zamanda üretilen gıdanın israf edildiğine dikkat çekerek, "Gıda sistemi, üreticiden tüketiciye uzanan bir zincirdir. Bu nedenle sistemi tüm aşamalarıyla değerlendirmek zorundayız," ifadelerini kullandı.

Gıda israfının yalnızca bir doğal kaynak kaybı olmadığını vurgulayan Bernoux, "Bu aynı zamanda, o gıdanın üretiminde harcanan enerji, zaman ve emeğin de israfıdır," dedi. İklim krizine karşı bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirterek, "Kaybedecek zamanımız yok. Tarımın da çözümün parçası olması şart," diye ekledi.