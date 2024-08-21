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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Amasya'da Tarım Projelerini İnceledi

Prof. Dr. Ahmet Gümen, Amasya'da il müdürlüğünü ziyaret ederek tarım projeleri hakkında bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 17:26
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Amasya'da Tarım Projelerini İnceledi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Amasya'da

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında, Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya gelerek bölgede yürütülen tarım ve orman projeleri hakkında bilgi aldı.

İl Müdürü'nden Bilgi Aldı

İl Müdürü Gürol Çetin, Bakan Yardımcısı Gümen’in ziyareti nedeniyle memnuniyetini dile getirerek, projelerin önemini vurguladı. Çetin, ayrıca Amasya'daki tarımsal gelişmelerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Üretim Planlaması Toplantısı

Gümen'in Amasya ziyaretinin ardından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Misket Elması Toplantı Salonu'nda "Çorum, Tokat ve Amasya İli Üretim Planlaması ve Yeni Destek Modeli Sektör Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Bu toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik ve Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Gürçay da yer aldı. Toplantıda, bölgede yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve gelecekteki destek modellerinin planlanması konuları ele alındı.

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