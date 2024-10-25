DOLAR
34,29 -0,16%
EURO
37,1 0,12%
ALTIN
3.018,56 -0,28%
BITCOIN
2.324.324,04 0,63%

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Amasya'da Üreticilerle Buluştu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Amasya'da tarımsal planlama ve destekleme modeli hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 18:16
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Amasya'da Üreticilerle Buluştu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı'nın Amasya Ziyareti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Amasya'da üreticilerle önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Amasya Valisi Önder Bakan ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Gizligider, Saraydüzü Kışla Binası Konferans Salonu’nda çiftçilerin katılımıyla düzenlenen programda konuştu.

Tarımsal Gelişmeler ve Gelecek Görünümü

Gizligider, burada yaptığı konuşmada, eğitim, sağlık ve savunma sanayisinde kaydedilen devrim niteliğindeki gelişmelerin tarım alanında da yaşanacağını vurguladı. "Yeni bir dönemin üretim planlaması ve destekleme modeli ile başladığını" belirten Gizligider, bu çalışmaların 20 yıllık bir sürecin ürünü olduğunu ifade etti.

Su Kaynakları ve Tarım

Üretim ve tüketim planlamasında kendilerine yeterlik ilkesinin temel kriter olduğunu belirten Gizligider, Türkiye’nin bir tarım ihracatçısı konumunda olduğunu söyledi. Gizligider, son 50 yılda dünya nüfusunun iki katına çıkmasının, kentleşmenin %37’den %57’ye yükselmesinin ve doğal afetlerin 5 kat arttığının altını çizerek, bunların tarım sektörüne verdiği zararlara dikkat çekti.

Gıda Talebi ve Su Kullanımı

2050'de dünya nüfusunun 10 milyara, Türkiye'nin nüfusunun ise 105 milyona ulaşmasının öngörüldüğünü belirten Gizligider, gıda talebinde %70'lik bir artış olacağını ve buna bağlı olarak su tüketiminin %15 artacağını dile getirdi. Türkiye'deki toplam kullanılabilir su miktarının 112 milyar metreküp olduğunu belirten Gizligider, gerekli tedbirler alınmadığı takdirde kişi başı su kullanım miktarının 1000 metreküpün altına düşeceğini vurguladı.

Yeni Destekleme Modelinin Tanıtımı

5 Nisan 2023 itibarıyla kanuni düzenlemenin ardından yönetmelik sürecinin tamamlandığını ifade eden Gizligider, her ilde kurulan tarımsal planlama koordinasyon kurullarının, 17 farklı fikrin bir araya geldiği bir platform oluşturduğunu açıkladı. Programda; Muğla'da hangi ilçelerde hangi tarımsal faaliyetlerin yapılacağının planlaması yapıldı ve stratejik ürünler tasnif edildi.

Etkinlikte Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, protokol üyeleri ve vatandaşlar da yer aldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Amasya'da üreticilerle bir araya geldi....

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Amasya'da üreticilerle bir araya geldi. Gizligider, programda konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Amasya'da üreticilerle bir araya geldi....

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Amasya'da üreticilerle bir araya geldi. Gizligider, programda konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD ve Ahbap Derneği'nin Deprem Konutları İçin Kura Çekimi Yapıldı
2
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 46 Kilogram Ele Geçirildi
3
Miyav Kukla Oyunu, İstanbul'da Prömiyer Yapıyor
4
Diyarbakır'da Balık Ölümleri Üzerine İnceleme Başlatıldı
5
Türkiye Expo Festivali Paris'te Türk Kültürünü Tanıtıyor
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan SAHA EXPO'yu Ziyaret Etti

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu