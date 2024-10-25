Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Amasya'da Üreticilerle Buluştu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı'nın Amasya Ziyareti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Amasya'da üreticilerle önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Amasya Valisi Önder Bakan ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Gizligider, Saraydüzü Kışla Binası Konferans Salonu’nda çiftçilerin katılımıyla düzenlenen programda konuştu.

Tarımsal Gelişmeler ve Gelecek Görünümü

Gizligider, burada yaptığı konuşmada, eğitim, sağlık ve savunma sanayisinde kaydedilen devrim niteliğindeki gelişmelerin tarım alanında da yaşanacağını vurguladı. "Yeni bir dönemin üretim planlaması ve destekleme modeli ile başladığını" belirten Gizligider, bu çalışmaların 20 yıllık bir sürecin ürünü olduğunu ifade etti.

Su Kaynakları ve Tarım

Üretim ve tüketim planlamasında kendilerine yeterlik ilkesinin temel kriter olduğunu belirten Gizligider, Türkiye’nin bir tarım ihracatçısı konumunda olduğunu söyledi. Gizligider, son 50 yılda dünya nüfusunun iki katına çıkmasının, kentleşmenin %37’den %57’ye yükselmesinin ve doğal afetlerin 5 kat arttığının altını çizerek, bunların tarım sektörüne verdiği zararlara dikkat çekti.

Gıda Talebi ve Su Kullanımı

2050'de dünya nüfusunun 10 milyara, Türkiye'nin nüfusunun ise 105 milyona ulaşmasının öngörüldüğünü belirten Gizligider, gıda talebinde %70'lik bir artış olacağını ve buna bağlı olarak su tüketiminin %15 artacağını dile getirdi. Türkiye'deki toplam kullanılabilir su miktarının 112 milyar metreküp olduğunu belirten Gizligider, gerekli tedbirler alınmadığı takdirde kişi başı su kullanım miktarının 1000 metreküpün altına düşeceğini vurguladı.

Yeni Destekleme Modelinin Tanıtımı

5 Nisan 2023 itibarıyla kanuni düzenlemenin ardından yönetmelik sürecinin tamamlandığını ifade eden Gizligider, her ilde kurulan tarımsal planlama koordinasyon kurullarının, 17 farklı fikrin bir araya geldiği bir platform oluşturduğunu açıkladı. Programda; Muğla'da hangi ilçelerde hangi tarımsal faaliyetlerin yapılacağının planlaması yapıldı ve stratejik ürünler tasnif edildi.

Etkinlikte Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, protokol üyeleri ve vatandaşlar da yer aldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Amasya'da üreticilerle bir araya geldi. Gizligider, programda konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Amasya'da üreticilerle bir araya geldi. Gizligider, programda konuşma yaptı.