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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı: Organize Tarım Bölgelerine Hız Verilecek

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Afyonkarahisar'da organize tarım bölgelerinin yatırım süreçlerine hız verileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 16:11
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı: Organize Tarım Bölgelerine Hız Verilecek

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı'dan Afyonkarahisar'a Ziyaret

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, düzenlediği basın toplantısında, 2024 yılı itibarıyla organize tarım bölgeleri kurulum süreçlerini hızlandıracaklarını duyurdu. Bağcı, bu yıl organize tarım bölgelerine daha fazla hız vereceklerini ve bu projelerin yatırım süreçlerini tamamlamaya çalışacaklarını belirtti.

Organize Tarım Bölgeleri Projesinin Detayları

Bağcı, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nın Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'na katılmasının ardından Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada, geçen yıldan itibaren başlayan organize tarım bölgelerinin yatırım sürecinin hızlandığını ifade etti.

61 organize tarım bölgesinin 43'ünün idari oluşum sürecini tamamladık

Proje Kapsamında Öne Çıkan Unsurlar

Yapılacak çalışmalar arasında sanayi adaları ve sera adaları bulunacak. Sera adalarında fide, meyve ve sebze üretimi gerçekleştirilirken, sanayi adalarında paketleme, depolama alanları, eğitim, araştırma tesisleri, biyokütle tesisi, güneş enerjisi santrali ve atık yönetimi alanları yer alacak.

Afyonkarahisar'ın Jeotermal Potansiyeli

Vali Yiğitbaşı ise Afyonkarahisar'ın tarımsal üretimde önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Jeotermal kaynaklarının potansiyelinin ise bu rolü daha da ileriye taşıyacağını belirtti. Vali, Çay ilçesindeki Tarıma Dayalı Jeotermal Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB)'nin bu potansiyelin en etkin şekilde kullanılması açısından önemli bir örnek olduğunu dile getirdi.

TDİOSB, toplamda 8 milyon metrekarelik bir alanı kapsayacak şekilde planlandı ve ilk etapta 2 bin dekarlık alanda faaliyet gösterecek. Bu proje ile yıllık 100 bin ton domates üretimi hedefleniyor.

Bağcı'nın Diğer Ziyaretleri

Bakan Yardımcısı Bağcı, ardından Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü ziyaret etti ve Bolvadin ilçesindeki Alkaloid fabrikasının tıbbi kenevir ekim alanına teknik bir gezide bulundu. Ziyaretlerine Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven eşlik etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı (sağ 4), Bolvadin ilçesindeki Alkaloid fabrikasının...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı (sağ 4), Bolvadin ilçesindeki Alkaloid fabrikasının tıbbi kenevir ekim alanına teknik gezide bulundu. Bağcı'ya ziyaretlerinde, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı (sağ 5) ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven (sol 5) de eşlik etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı (sağ 4), Bolvadin ilçesindeki Alkaloid fabrikasının...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı (sağ 4), Bolvadin ilçesindeki Alkaloid fabrikasının tıbbi kenevir ekim alanına teknik gezide bulundu. Bağcı'ya ziyaretlerinde, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı (sağ 5) ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven (sol 5) de eşlik etti.

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