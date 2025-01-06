Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı: Organize Tarım Bölgelerine Hız Verilecek

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı'dan Afyonkarahisar'a Ziyaret

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, düzenlediği basın toplantısında, 2024 yılı itibarıyla organize tarım bölgeleri kurulum süreçlerini hızlandıracaklarını duyurdu. Bağcı, bu yıl organize tarım bölgelerine daha fazla hız vereceklerini ve bu projelerin yatırım süreçlerini tamamlamaya çalışacaklarını belirtti.

Organize Tarım Bölgeleri Projesinin Detayları

Bağcı, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nın Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'na katılmasının ardından Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada, geçen yıldan itibaren başlayan organize tarım bölgelerinin yatırım sürecinin hızlandığını ifade etti.