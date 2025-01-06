Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı: Organize Tarım Bölgelerine Hız Verilecek

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı'dan Afyonkarahisar'a Ziyaret
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, düzenlediği basın toplantısında, 2024 yılı itibarıyla organize tarım bölgeleri kurulum süreçlerini hızlandıracaklarını duyurdu. Bağcı, bu yıl organize tarım bölgelerine daha fazla hız vereceklerini ve bu projelerin yatırım süreçlerini tamamlamaya çalışacaklarını belirtti.
Organize Tarım Bölgeleri Projesinin Detayları
Bağcı, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nın Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'na katılmasının ardından Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada, geçen yıldan itibaren başlayan organize tarım bölgelerinin yatırım sürecinin hızlandığını ifade etti.
61 organize tarım bölgesinin 43'ünün idari oluşum sürecini tamamladık Yapılacak çalışmalar arasında sanayi adaları ve sera adaları bulunacak. Sera adalarında fide, meyve ve sebze üretimi gerçekleştirilirken, sanayi adalarında paketleme, depolama alanları, eğitim, araştırma tesisleri, biyokütle tesisi, güneş enerjisi santrali ve atık yönetimi alanları yer alacak. Vali Yiğitbaşı ise Afyonkarahisar'ın tarımsal üretimde önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Jeotermal kaynaklarının potansiyelinin ise bu rolü daha da ileriye taşıyacağını belirtti. Vali, Çay ilçesindeki Tarıma Dayalı Jeotermal Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB)'nin bu potansiyelin en etkin şekilde kullanılması açısından önemli bir örnek olduğunu dile getirdi. TDİOSB, toplamda 8 milyon metrekarelik bir alanı kapsayacak şekilde planlandı ve ilk etapta 2 bin dekarlık alanda faaliyet gösterecek. Bu proje ile yıllık 100 bin ton domates üretimi hedefleniyor. Bakan Yardımcısı Bağcı, ardından Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü ziyaret etti ve Bolvadin ilçesindeki Alkaloid fabrikasının tıbbi kenevir ekim alanına teknik bir gezide bulundu. Ziyaretlerine Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven eşlik etti. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı (sağ 4), Bolvadin ilçesindeki Alkaloid fabrikasının tıbbi kenevir ekim alanına teknik gezide bulundu. Bağcı'ya ziyaretlerinde, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı (sağ 5) ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven (sol 5) de eşlik etti. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı (sağ 4), Bolvadin ilçesindeki Alkaloid fabrikasının tıbbi kenevir ekim alanına teknik gezide bulundu. Bağcı'ya ziyaretlerinde, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı (sağ 5) ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven (sol 5) de eşlik etti.
Proje Kapsamında Öne Çıkan Unsurlar
Afyonkarahisar'ın Jeotermal Potansiyeli
Bağcı'nın Diğer Ziyaretleri
Yapılacak çalışmalar arasında sanayi adaları ve sera adaları bulunacak. Sera adalarında fide, meyve ve sebze üretimi gerçekleştirilirken, sanayi adalarında paketleme, depolama alanları, eğitim, araştırma tesisleri, biyokütle tesisi, güneş enerjisi santrali ve atık yönetimi alanları yer alacak.
Vali Yiğitbaşı ise Afyonkarahisar'ın tarımsal üretimde önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Jeotermal kaynaklarının potansiyelinin ise bu rolü daha da ileriye taşıyacağını belirtti. Vali, Çay ilçesindeki Tarıma Dayalı Jeotermal Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB)'nin bu potansiyelin en etkin şekilde kullanılması açısından önemli bir örnek olduğunu dile getirdi.
TDİOSB, toplamda 8 milyon metrekarelik bir alanı kapsayacak şekilde planlandı ve ilk etapta 2 bin dekarlık alanda faaliyet gösterecek. Bu proje ile yıllık 100 bin ton domates üretimi hedefleniyor.
Bakan Yardımcısı Bağcı, ardından Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü ziyaret etti ve Bolvadin ilçesindeki Alkaloid fabrikasının tıbbi kenevir ekim alanına teknik bir gezide bulundu. Ziyaretlerine Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven eşlik etti.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı (sağ 4), Bolvadin ilçesindeki Alkaloid fabrikasının tıbbi kenevir ekim alanına teknik gezide bulundu. Bağcı'ya ziyaretlerinde, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı (sağ 5) ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven (sol 5) de eşlik etti.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı (sağ 4), Bolvadin ilçesindeki Alkaloid fabrikasının tıbbi kenevir ekim alanına teknik gezide bulundu. Bağcı'ya ziyaretlerinde, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı (sağ 5) ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven (sol 5) de eşlik etti.