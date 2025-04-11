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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider: "Tarımda Planlı Üretim Artık Şart"

Bakan Yardımcısı Gizligider, Bilecik'te tarımda planlı üretimin önemini vurgulayarak ihtiyaçların belirlenmesinin şart olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 20:55
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider: "Tarımda Planlı Üretim Artık Şart"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider Bilecik'te Önemli Açıklamalarda Bulundu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Bilecik'te gerçekleştirdiği basın toplantısında, tarımda planlı üretimin kritik bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Gizligider, "Türkiye'nin üretimi, ihracatı, ithalatı, neye ne kadar ihtiyacının olduğu bellidir" diyerek bu konunun uzun yıllardır tartışıldığını ifade etti.

Planlı Üretim Hedefi

Basın toplantısında konuşan Gizligider, "Kimin nerede, neyi ne kadar ekeceği, dikeceği, üreteceğinin artık adı sanı belli olsun" şeklinde belirtti. Tarımsal üretimdeki dalgalanmaların önüne geçmek için devlet aklının yıllarca çalıştığını dile getirdi.

Üretim Planlaması Sunumu

Gizligider, daha sonra Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Üretim Planlaması" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Türkiye'nin AK Parti iktidarları döneminde pek çok alanda önemli ilerlemelerin kaydedildiğine dikkat çekti.

Katılımcılar ve Ziyaretler

Toplantıya Vali Şefik Aygöl, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Bilecik Valiliğini ziyaret eden Gizligider, Valilikteki görüşmesi sonrasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne de bir ziyaret gerçekleştirdi. Ardından, Şeyh Edebali Yerleşkesi'nde yer alan, Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı ve Osman Gazi'nin kayınbabası Şeyh Edebali'nin türbesinde dua etti.

Gizligider, yerleşkedeki tarihi Orhangazi Camisi'nde namaz kılıp, çıkışta vatandaşlara pilav dağıtarak sosyal birlikteliğe katkıda bulundu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Üretim Planlaması" konulu programa katıldı. Gizligider, burada konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Üretim Planlaması" konulu programa katıldı. Gizligider, burada konuşma yaptı.

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