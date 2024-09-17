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Tarım ve Orman Bakanı Edirne'de Sulama Yatırımlarını İnceledi

Bakan İbrahim Yumaklı, Edirne'deki sulama projeleri ve yatırımlarını değerlendirdi, su yönetimi konusundaki çabalarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 19:11
Tarım ve Orman Bakanı Edirne'de Sulama Yatırımlarını İnceledi

Tarım ve Orman Bakanı Edirne'de Sulama Yatırımlarını İnceledi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Çakmak Barajı'nda incelemelerde bulunarak, bölgedeki su yönetimi ve sulama projeleri hakkında bilgi aldı.

Su Yönetimi İçin İleriye Dönük Stratejiler

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada, "Ulusal Su Kurulu ve alt kurumlarla birlikte, suyun yönetimi adına ciddi çalışmalar yürütüyoruz," dedi. Türkiye genelinde son 22 yılda toplamda 2.4 trilyon liralık su ve sulama yatırımı gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Önemli Sulama Projeleri ve Yatırımlar

Edirne'deki sulama yatırımlarına dikkat çeken Yumaklı, "226 su ve sulama projesiyle birlikte 44 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. 676 bin dekar araziyi sulamaya açtık," şeklinde konuştu. Yeni dönemde sulama alanında yaklaşık 14 milyar liralık bir kaynağın aktarılacağına ve 15 yeni projenin hayata geçirileceğine işaret etti.

Bakanın Ziyaretleri ve Toplantıları

İncelemelerin ardından Edirne Valiliğini ziyaret eden Bakan, burada öğrencilere satranç takımı hediye etti. Vali Yunus Sezer ile görüştükten sonra Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünü ve Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Programını, AK Parti Edirne İl Başkanlığı ziyaretiyle tamamladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'deki programı kapsamında, Uzunköprü ilçesindeki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'deki programı kapsamında, Uzunköprü ilçesindeki Çakmak Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'deki programı kapsamında, Uzunköprü ilçesindeki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'deki programı kapsamında, Uzunköprü ilçesindeki Çakmak Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'deki programı kapsamında, Uzunköprü ilçesindeki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'deki programı kapsamında, Uzunköprü ilçesindeki Çakmak Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'deki programı kapsamında, Uzunköprü ilçesindeki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'deki programı kapsamında, Uzunköprü ilçesindeki Çakmak Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'deki programı kapsamında, Uzunköprü ilçesindeki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'deki programı kapsamında, Uzunköprü ilçesindeki Çakmak Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'deki programı kapsamında, Uzunköprü ilçesindeki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'deki programı kapsamında, Uzunköprü ilçesindeki Çakmak Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'deki programı kapsamında, Uzunköprü ilçesindeki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'deki programı kapsamında, Uzunköprü ilçesindeki Çakmak Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'deki programı kapsamında, Uzunköprü ilçesindeki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'deki programı kapsamında, Uzunköprü ilçesindeki Çakmak Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'deki programı kapsamında, Uzunköprü ilçesindeki...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'deki programı kapsamında, Uzunköprü ilçesindeki Çakmak Barajı'nda incelemelerde bulundu.

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