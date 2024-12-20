Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş'ta Ziyaretlerde Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş'ta çeşitli kuruluşları ve esnafı ziyaret etti. Bakan Yumaklı’ya Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen de eşlik etti.

Bakan Yumaklı, Muş Havalimanı'na geldiğinde Vali Avni Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, belediye başkanları ve diğer kurum amirleri tarafından karşılandı.

Valiliği ziyaret ederek burada şeref defterini imzalayan Yumaklı, Vali Çakır’dan kentteki yatırım ve hizmetler hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Muş’un çarşı merkezinde iş yerlerini gezen Bakan Yumaklı, esnaf ile sohbet ederek bir çay ocağında vatandaşlarla çay içti. Ziyaretleri sırasında halkın taleplerini dinleyen Bakan, yerel dinamiklerle güçlü bir iletişim kurulmasına özen gösterdi.

Ayrıca AK Parti İl BaşkanlığıMuş Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'na katılmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor.