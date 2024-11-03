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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Zonguldak'ta AK Parti İlçe Kongresi'nde Konuştu

Bakan Yumaklı, Zonguldak'ta yapılan AK Parti İlçe Kongresi'nde Türkiye'nin gelişimi ve iktidar yıllarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 15:06
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Zonguldak'ta AK Parti İlçe Kongresi'nde Konuştu

Tarım ve Orman Bakanı'nın Zonguldak Açıklamaları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen AK Parti 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Türkiye'deki önemi ve milli irade üzerindeki etkisini vurguladı.

AK Parti’nin 22. Yıl Dönümüne Vurgu

Bakan Yumaklı, AK Parti’nin 22 yıl önceki iktidara gelişinden söz ederek, "AK Parti, Türkiye’ye milletin ruhunu tekrar getirmiş, milli iradeyi her şeyin üzerinde tutan bir partidir." ifadelerini kullandı. Ayrıca, yakın ışıkları yönelterek partinin 22. yıl dönümünü anımsattı ve bu sürecin önemini dile getirdi.

Güçlü Türkiye Vizyonu

Yumaklı, Türkiye’nin tüm alanlarda geliştiğini belirterek, "Artık sorunlar karşısında ezilmeyen, istikrarını kaybetmeyen bir Türkiye var. Bizler, ülkemizin gerçek sahibi ve efendisi olan bu necip millete hizmet sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Terörle Mücadele ve Savunma Sanayi

Konuşmasında terör sorununa da değinen Yumaklı, bunun köklerinin kazınmasının gerektiğini vurguladı. Terörün yok edilmesi için gerekli tüm adımların atılacağını ve güçlü bir savunma sanayi inşa edileceğini söyledi.

Yatırımlar ve Bölgesel Gelişmeler

Zonguldak’a son 22 yılda bakanlığı aracılığıyla yaklaşık 15,3 milyar lira yatırım yapıldığını ifade eden Yumaklı, çeşitli projelerin hayata geçirildiğini belirtti. Ayrıca, bölgenin taşkınlardan korunması için yapılan ıslah çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Hediyeler ve Diğer Konuşmacılar

Kongrenin sonunda Bakan Yumaklı'ya çeşitli hediyeler sunuldu. Ayrıca, AK Parti Zonguldak milletvekilleri ve il başkanları da kongrede söz alarak partinin hedeflerini tekrar anlattı. Kongrede sadece tek bir aday olan mevcut ilçe başkanı Mücahit Andiç yeniden seçildi.

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