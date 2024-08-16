Tarım ve Orman Bakanı, İzmir'deki Yangın Bölgesine İniyor

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı İzmir'e Gidiyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de süregelen yangın nedeniyle bölgeye gitmek üzere Ankara'dan harekete geçti.

Çanakkale'deki Yangın Ziyareti

Gün içinde Çanakkale'de yangın dolayısıyla incelemelerde bulunan Yumaklı, ardından Bolu'nun Göynük ilçesine geçerek Dedeler köyündeki Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti. Burada, yangın hakkında detaylı bilgi aldı ve bölgedeki durum değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Yangınına Yönelik Hızlı Müdahale

Yumaklı, İzmir'de dün başlayan ve halen süren yangın için gerekli incelemeler yapmak üzere Ankara'dan harekete geçti. Yangınla mücadele sürecinin hızlanması amacıyla, bölgedeki gelişmeleri yakından takip edecek.