Tarım ve Orman Bakanı'ndan Orman Yangınlarına Dikkat Uyarısı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan Önemli Açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına karşı halkı bilinçlendirmek amacıyla önemli bir açıklama yaptı. Yumaklı, yaklaşan yangın dönemi için özellikle herkesin dikkatli olması gerektiğine vurgu yaptı.

Dikkatli Olma Zamanı

Bakan Yumaklı, "(Orman yangınlarına karşı) Önümüzdeki pazar gününe kadar hepimizin son derece dikkatli olması gereken bir periyottayız." diyerek önlemlerin alınması ve hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirtti. Yangın riski artan dönemlerde, vatandaşların yangın güvenliği konusunda duyarlı olmaları büyük önem taşıyor.