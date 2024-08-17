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Tarım ve Orman Bakanı Yangınlarla İlgili Açıklama Yaptı

Bakan İbrahim Yumaklı, yangınlarla ilgili uluslararası bir çağrı gerektirmediğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 10:04
Tarım ve Orman Bakanı Yangınlarla İlgili Açıklama Yaptı

Tarım ve Orman Bakanı'ndan Yangın Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkemizdeki yangınlara dair önemli bir açıklama yaptı.

Uluslararası Çağrı Gereksiz

Bakan Yumaklı, şu an için yangınlarla ilgili uluslararası bir müdahale çağrısı yapılmasını gerektiren bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Bu durum, yangınlarla mücadele konusunda yerel kaynakların yeterli olduğunu gösteriyor.

Bakanlığın yangın öncesi ve sonrası gerçekleştirilen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verileceği belirtildi.

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